Juez federal retira cargos contra exejecutivo de Fox en caso de corrupción en fútbol

Un juez federal desestimó los cargos contra un exejecutivo de televisión de Fox condenado el miércoles, después de que un fiscal afirmó que los cargos presentados en un esfuerzo encabezado por Estados Unidos para combatir la corrupción en el fútbol internacional “no encajan” dentro de las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump.

La jueza Pamela K. Chen aceptó la explicación ofrecida por el fiscal federal Joseph Nocella Jr. sobre por qué el gobierno quería retirar la acusación formal contra Hernán López, nacido en Argentina.

López, exdirector ejecutivo de Fox International Channels, salió después del tribunal federal de Brooklyn. Sonriendo, les comentó a los reporteros que se sentía aliviado de que “un caso que nunca debió comenzar por fin ha terminado”.

Nocella le indicó a Chen que el gobierno prefería centrarse en organizaciones terroristas nacionales y extranjeras, la seguridad nacional, el tráfico de narcóticos, la trata de personas y las pandillas violentas.

La jueza señaló que el motivo expuesto por Nocella, junto con una explicación en un documento escrito presentado ante el tribunal, “sí proporciona una justificación suficiente” para aceptar la solicitud de desestimar la acusación formal.

López y Full Play Group SA, una empresa sudamericana de medios deportivos, fueron declarados culpables en 2023 de pagar decenas de millones de dólares en sobornos para obtener derechos de transmisión del Mundial y de otros partidos de fútbol de primer nivel. Sin embargo, Chen les concedió posteriormente una absolución.

Un tribunal de apelaciones restableció las condenas en julio, pero siguieron nuevas apelaciones y el destino del proceso había sido incierto.

Chen dijo durante la audiencia del miércoles que no basaba su decisión de desestimar la acusación formal “de ninguna manera” en su decisión previa de conceder la absolución.

Los fiscales le dijeron a la Corte Suprema en diciembre que el gobierno ha determinado ahora que “la desestimación de este caso penal redunda en el interés de la justicia”, aunque no ampliaron su razonamiento.

Antes de fallar el miércoles, Chen pidió a las distintas partes que explicaran cómo se vería afectado, por la desestimación de la acusación formal, un caso de corrupción más amplio de hace una década relacionado con derechos televisivos de torneos internacionales de fútbol, que incluye numerosas condenas.

La FIFA afirmó en un escrito judicial hace dos semanas que coincidía con el gobierno de Estados Unidos en que desestimar los cargos contra López y Full Play “no tendría un efecto directo en las condenas de otros acusados”.

El organismo rector del fútbol mundial sostuvo que ha trabajado estrechamente con el Departamento de Justicia “en sus esfuerzos por erradicar la corrupción en el fútbol” y que había tomado medidas disciplinarias, incluidas prohibiciones de por vida, para abordar conductas indebidas que Estados Unidos había sacado a la luz.

El Departamento de Justicia le dijo a la jueza en una carta del 12 de marzo que cada proceso en el caso tenía sus propios hechos y circunstancias particulares.

En su escrito, la FIFA indicó que el gobierno de Estados Unidos ya había entregado 201 millones de dólares a la FIFA y a otras organizaciones para distribuir fondos destinados a apoyar proyectos relacionados con el fútbol y con impacto comunitario en todo el mundo.

Entre los proyectos que citó la FIFA figuraban los que establecieron ligas de fútbol extraescolares en vecindarios pobres de Miami, la remodelación de canchas comunitarias de fútbol en Ohio, Tennessee y Washington, D.C., la creación de programas de capacitación para maestros y entrenadores en el Caribe, y la organización de torneos infantiles de fútbol en Sudamérica.

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