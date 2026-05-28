Soto pega otro jonrón y Benge define el juego que Mets ganan 4-2 a Rojos

Juan Soto volvió a conectar un jonrón, Carson Benge aportó dos sencillos oportunos y los Mets de Nueva York se impusieron el miércoles 4-2 a los Rojos de Cincinnati para cortar una seguidilla de cinco derrotas.

Eric Wagaman también se voló la cerca en su primer juego como titular de los colistas Mets (23-33), que evitaron una barrida de tres juegos y evitaron caer a su peor marca de la temporada,12 juegos por debajo de .500.

Nueva York apenas produjo seis carreras durante la mala racha y había anotado dos o menos en cada uno de sus seis encuentros anteriores.

Nathaniel Lowe y Sal Stewart conectaron sencillos impulsores por los Rojos (29-26), que dejaron varados a 17 corredores —su cifra más alta de la temporada— ante seis lanzadores de los Mets.

El novato derecho Jonah Tong (1-0) consiguió su tercera victoria en las Grandes Ligas tras permitir apenas una carrera sucia en 3 2/3 entradas como relevista del abridor dominicano Huascar Brazobán.

Brooks Raley y Luke Weaver trabajaron 1 1/3 entradas sin permitir carreras. Devin Williams dio bases por bolas con las bases llenas en la novena antes de ponchar a Dane Myers y Blake Dunn para apuntarse su octavo salvamento.

Cincinnati había ganado tres seguidos y cinco de seis.

El zurdo Andrew Abbott (4-3) permitió tres carreras —dos limpias— y cinco hits en seis entradas, y cayó a 0-3 en cinco aperturas de por vida contra los Mets.

Soto conectó una curva en la primera entrada para su 12º jonrón de la temporada, el segundo en dos noches y el sexto en sus últimos siete juegos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes