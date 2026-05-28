Gerrit Cole poncha a 10 y Yankees blanquean a Reales 7-0 para vencerlos por 14ta vez seguida

Gerrit Cole ponchó a 10 al lanzar hasta la séptima entrada en su segunda apertura sobresaliente desde su regreso de la cirugía Tommy John, y los Yankees de Nueva York doblegaron el miércoles 7-0 a los Reales de Kansas City, a quienes han vencido 14 veces consecutivas.

Cole (1-0) realizó 79 lanzamientos en 6 2/3 entradas, permitió cuatro hits y no otorgó bases por bolas. La actuación superlativa del exganador del premio Cy Young llegó después de que Cole, de 35 años, había permitido dos hits en seis entradas sin carreras ante Tampa Bay.

Aquélla fue su primera apertura en las Grandes Ligas desde el quinto juego de la Serie Mundial de 2024 contra los Dodgers.

Ben Rice impulsó tres carreras, Ryan McMahon conectó un jonrón de dos vueltas, mientras que Paul Goldschmidt y Aaron Judge también remolcaron anotaciones, llevando a los Yankees a su segunda barrida sobre los Reales esta temporada.

En total, Nueva York ha ganado 22 de sus últimas 23 series contra Kansas City.

Noah Cameron (2-4) lanzó hasta la sexta entrada por Kansas City, al permitir dos carreras con cuatro hits y una base por bolas.

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