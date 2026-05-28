Spurs y Wembanyama enfrentan posible eliminación en final del Oeste ante el campeón Thunder

Victor Wembanyama estuvo discreto en la cancha durante el quinto partido de las finales de la Conferencia Oeste, y guardó silencio después.

Los Spurs seguramente esperan ver una versión distinta de él este jueves.

El sexto partido de la serie por el título del Oeste está por disputarse. San Antonio —en riesgo de eliminación por primera vez en estos playoffs— está listo para recibir al Thunder de Oklahoma City, campeón defensor.

Oklahoma City lidera la serie 3-2 y tendría ventaja de local si fuera necesario un séptimo partido para el sábado.

“Creo que estaremos bien. Creo que estaremos listos para jugar el próximo partido", manifestó Julian Champagnie, alero de los Spurs. "Obviamente, es una situación de ganar o irse a casa, así que estoy 100% seguro de que todos van a presentarse a jugar”.

Eso incluiría a Wembanyama, limitado a 20 puntos —su cifra más baja de la serie— en la derrota del quinto partido, realizado el martes en Oklahoma City. El astro francés no habló con los reporteros después de ese partido, y la NBA le emitió una advertencia el miércoles por no cumplir con sus obligaciones ante los medios.

Probablemente, los Spurs preferirían que Wembanyama hable en la cancha el jueves. Lograr que intente más de 15 tiros será una prioridad, señaló el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson.

“Ese probablemente sea el ajuste más fácil en términos de cosas a nivel superficial", dijo Johnson. "Definitivamente tendrá que tirar más”.

A lo largo de una serie de playoffs se realizan todo tipo de ajustes técnicos y muy matizados, especialmente en una serie de ida y vuelta como han sido estas finales del Oeste.

Los planes de juego pueden parecer bastante elaborados. Pero para el Thunder, el plan de cara a un posible partido para cerrar la serie como el sexto contra los Spurs no podría venir con una idea más simple.

“Tenemos que entender qué está pasando”, enfatizó Shai Gilgeous-Alexander, estrella del Thunder.

Esto es lo que está pasando: los Spurs estarán peleando por seguir con vida en los playoffs, apoyados por una afición local que espera verlos extender su temporada al menos un partido más.

Ha sido una serie de ida y vuelta. San Antonio ganó el primer partido, Oklahoma City ganó el segundo y el tercero, los Spurs se llevaron el cuarto y el Thunder se impuso en el quinto.

Ha llegado ahora a la fase de ganar o morir para San Antonio.

“Hemos sido excelentes cuando estamos desesperados, todo el año", recordó Stephon Castle, escolta de los Spurs. "Estoy ansioso por ver cómo respondemos”.

Partidos para resolver serie

El Thunder tiene marca de 2-0 en oportunidades de cerrar series este año, al ganar los cuartos partidos como visitante tanto en la primera ronda contra Phoenix como en la segunda frente a los Lakers de Los Ángeles.

La temporada pasada tuvo marca de 4-2 en oportunidades de cerrar series en su camino al título de la NBA.

Los Spurs ganaron partidos de eliminación en cada una de sus dos últimas series de playoffs antes de esta temporada, pero al final terminaron perdiendo ambas.

Las probabilidades

Los apostadores, evidentemente, esperan un séptimo partido Han puesto a San Antonio como favorito por 3,5 puntos para el sexto, lo que significa que la serie volvería a Oklahoma City para un duelo decisivo.

El Thunder sigue siendo el favorito para ganar el título de la NBA.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes