Ohtani pega jonrón y los Dodgers vencen 4-1 a los Rockies tras 7 entradas sin hits

La superestrella de doble función de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, conectó un jonrón y se combinó con otros dos lanzadores para completar siete entradas sin imparables antes de que los Rockies arruinaran la tentativa de juego sin hit en la octava, en una victoria de 4-1 sobre Colorado la noche del miércoles.

La racha de 19 entradas y un tercio sin permitir carreras de Ohtani terminó en la cuarta cuando el derecho aceptó una limpia con un rodado de Willi Castro a la segunda base, lo que elevó su efectividad a 0,82. Ohtani (5-2) consiguió su tercera victoria consecutiva.

Aún no ha permitido más de dos carreras en ninguna de sus nueve aperturas esta temporada. Ohtani toleró una o ninguna carrera limpia en ocho de sus nueve aperturas.

Tanner Scott tomó el relevo para abrir la octava y Tyler Freeman le conectó un sencillo al jardín derecho con dos outs, después de que Ohtani y Will Klein se combinaran para siete entradas sin hits.

Klein abrió la séptima y retiró a los tres bateadores, ayudado por una doble matanza que puso fin a la entrada.

Kyle Hurt lanzó la novena para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Ohtani ponchó a siete y otorgó cuatro bases por bolas. El derecho salió del juego tras realizar 99 lanzamientos, 56 de ellos strikes.

El 28vo jonrón de Ohtani abriendo un juego en su carrera y el cuarto de esta temporada llegó exactamente una semana después de que la sacara en el primer lanzamiento del partido antes de lanzar cinco entradas de pelota de tres hits contra los Padres en San Diego el 20 de mayo.

El sencillo productor de Alex Call con dos outs amplió la ventaja de los Dodgers a 3-1 en la cuarta.

El cubano Andy Pagés conectó un jonrón solitario al jardín izquierdo en la octava.

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