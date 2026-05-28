EEUU, 2 veces anfitrión del Mundial, lo que quizá no habría ocurrido sin Lamar Hunt

Los recuerdos más perdurables que Clark y Dan Hunt comparten de su padre, el magnate deportivo Lamar Hunt, tienen menos que ver con todos los partidos del Mundial que vieron juntos y más con los largos, extraños y a menudo sinuosos caminos que recorrieron para llegar a éstos.

Los viajes en furgoneta por Europa con un grupo improvisado de reporteros, entre ellos un joven locutor de CBS llamado Verne Lundquist. Esas escapadas para encontrar el mejor wienerschnitzel y el mejor helado. Las vallas que treparon para ir a nadar a las piscinas de hoteles italianos ya cerradas al caer la tarde. Y el restaurante mexicano que resultó ser la perdición de todos.

“Mi papá podía comer cualquier cosa, y eso casi lo mata”, recordó Dan Hunt, al evocar una noche durante la Copa del Mundo de 1986 en México.

En entrevistas con The Associated Press, los hermanos Hunt —Clark, presidente de los Chiefs de Kansas City en la NFL, y Dan, presidente del club FC Dallas de la MLS— reflexionaron sobre el sólido legado futbolístico que dejó su difunto padre.

Fue Lamar Hunt quien ayudó a que el fútbol profesional echara raíces en Estados Unidos con su inversión en la North American Soccer League. La disolución de esa liga en la década de 1980 no desanimó a Hunt, quien ayudó a fundar la MLS, cuya propia existencia era un requisito de la FIFA para que Estados Unidos pudiera albergar la Copa del Mundo de 1994.

Lamar Hunt se desempeñó como copresidente del comité organizador de los partidos en Dallas ese año. Ahora, unos 32 años después, Clark Hunt cumple la misma función para los partidos en Kansas City, mientras que Dan ha asumido ese papel en Dallas.

Pero a diferencia de la última Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, se jugarán cuatro partidos de la fase de grupos y dos de eliminación directa en el Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs, un recinto que Lamar Hunt llamaba su lugar favorito en el mundo.

“Va a ser especial, y creo que tiene que ver con pensar mucho en mi papá. Eso es lo que voy a hacer”, aseveró Clark Hunt.

Aprender a amar el deporte más popular del mundo

El amor de Lamar Hunt por el fútbol comenzó con un viaje a inicios de la década de 1960. Su futura esposa, Norma Hunt, estudiaba en University College de Dublín como becaria de Rotary, y el hijo del magnate petrolero H.L. Hunt había ido a visitarla.

Terminaron en un partido del Shamrock Rovers y quedaron cautivados por el espectáculo.

“Creo que ese pudo haber sido el primer partido de fútbol profesional de mi papá”, consideró Clark Hunt.

La experiencia se le quedó grabada a Lamar Hunt, incluso cuando regresó a Estados Unidos y se volcó en otro tipo de fútbol, ayudando a fundar la American Football League —que pronto se fusionaría con la NFL— y a los Dallas Texans, hoy los Chiefs.

Para cuando volvió a Europa para la Copa del Mundo de 1966, estaba decidido a llevarse el fútbol a casa. Hunt ayudó a establecer la United Soccer Association, que más tarde se fusionó con la National Professional Soccer League para crear la North American Soccer League, y vio cómo el deporte despegaba con estrellas como Pelé, Franz Beckenbauer y Carlos Alberto.

“Sabemos por sus incursiones en el fútbol americano profesional que no le tenía miedo a un desafío”, indicó Clark Hunt.

Éxito y fracaso en el escenario estadounidense

La NASL creció rápidamente durante la década de 1970, pero muchos nuevos propietarios no tenían los recursos para soportar pérdidas mientras sus clubes despegaban, y la liga colapsó tras la temporada de 1984.

Pero el fútbol profesional no desapareció por mucho tiempo.

Cuando la FIFA, les dijo a los organizadores de la Copa del Mundo de 1994 que uno de los requisitos para ser sede era contar con una liga nacional de primer nivel, Hunt aplicó lo aprendido en la NASL para ayudar a poner en marcha la MLS.

“Sabías que si Lamar Hunt formaba parte, significaba algo”, manifestó Thom Meredith, su mano derecha durante muchos años.

Hunt no solo ayudó a financiar la liga, sino que fue dueño de tres de sus primeras franquicias; la familia aún es propietaria del FC Dallas, pero se desprendió de los clubes en Columbus y Kansas City.

Con los años, la liga ha crecido hasta 30 franquicias en Estados Unidos y Canadá, ha atraído a estrellas como David Beckham y Lionel Messi, y ha sentado las bases para programas de fútbol juvenil en todo el país.

“A mi papá le encantaría ver dónde está hoy la MLS, y estaría muy entusiasmado por mirar hacia dónde va”, consideró Clark Hunt.

El legado mundialista de Lamar Hunt

En juniio de 2018, cuando se otorgó la Copa del Mundo a Estados Unidos junto con México y Canadá, los organizadores en Kansas City y los ejecutivos de los Chiefs se pusieron manos a la obra.

La ciudad se había quedado sin partidos en 1994 después de que la FIFA determinó que el Arrowhead Stadium no podría acomodar el terreno de juego. No era posible permitir que eso ocurriera dos veces.

A lo largo de varios años, y con un costo de casi 20 millones de dólares, el estadio fue modificado para albergar partidos del Mundial. Su primer encuentro: Messi y la campeona defensora Argentina contra Argelia el 16 de junio.

Kansas City albergará seis partidos en total, incluido uno de cuartos de final, y el área metropolitana sirve como base no sólo para la Albiceleste y Argelia, sino también para las potencias habituales Inglaterra y Holanda, favorita de la familia Hunt desde hace mucho tiempo.

Mientras tanto, se jugarán cinco partidos de la fase de grupos en el AT&T Stadium en Dallas, no lejos de donde Lamar Hunt vivió en su momento, y se disputarán cuatro más en las rondas de eliminación directa, incluido un duelo de semifinales el 14 de julio.

“Creo que éste es uno de los últimos pasos para cumplir el legado de papá. Él llamaba al Arrowhead Stadium su lugar favorito en la Tierra, y es increíble tener partidos allí", mencionó Dan Hunt. "Y, ya sabes, Dallas era su ciudad, y la amaba muchísimo. Así que creo que estaría emocionadísimo de que estemos de vuelta aquí. Creo que estaría en la gloria”.

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