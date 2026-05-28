Panamá, el único representante centroamericano en el Mundial, sueña con su primera victoria

Hace cuatro años, Panamá se quedó con las ganas de alcanzar su segunda Copa del Mundo consecutiva y observó cómo la vecina Costa Rica conseguía el boleto a Qatar en un repechaje.

Los panameños no perdieron la fe en su técnico Thomas Christiansen, le ratificaron en el puesto y el danés-español les premio obteniendo la clasificación a su segundo Mundial tras la histórica expedición de Rusia 2018.

Ocho años después, Panamá jugará en Canadá y Estados Unidos como el solitario representante de la región centroamericana en la máxima cita del fútbol.

¿Cómo se explica esto?

“Primero, porque hemos hecho nuestros deberes para estar donde estamos”, señaló Christiansen en una entrevista con The Associated Press.

Aunque resultó una ronda final bien reñida y cargada de tensión, Panamá —la mejor ubicada en el ranking de la FIFA entre las 12 selecciones participantes en esa fase, logró sacar uno de los tres pasajes directos, con resultados que incluyeron victorias en las plazas hostiles de El Salvador y Guatemala.

“Las eliminatorias no son fáciles y tampoco lo fue en esta ocasión", afirmó Christiansen. "Lo único que nosotros tuvimos firmes”.

Haití también avanzó en su zona, en la que se quedaron fuera, inclusive para disputar el repechaje, Costa Rica y Honduras. Será el segundo viaje mundialista de los haitianos. Curazao, el territorio autónomo de apenas 156.000 habitantes dentro del Reino de Países Bajos, logró su primera clasificación. Se sumaron de antemano a la gran fiesta por la CONCACAF los coanfitriones del Mundial: Canadá, Estados Unidos y México.

Surinam y Jamaica terminaron eliminados en un repechaje.

Fue una eliminatoria especialmente amarga para Costa Rica, que naufragó bajo el mando del mexicano Miguel Herrera y vio cortada una racha de tres presencias mundialistas consecutivas (2014, 2018 y 2022).

Sigue siendo la selección de Centroamérica con más participaciones en mundiales, con seis. Y en 1990, 2002, 2006 y 2022 fue la única en clasificarse por la región, algo que logró Honduras en 2010 y el Salvador en 1970.

Jorge Luis Pinto, el colombiano que dirigió a la Costa Rica que alcanzó los cuartos en Brasil 2014, dijo que los ticos y hondureños quedaron eliminados de una manera “infame”, al quedar en un mismo grupo.

En un vídeo que publicó en X al culminar la eliminatoria, agregó: “lo otro les falta un fútbol más de élite y más competitivo, un fútbol más táctico, un fútbol más rápido. Por eso hay que luchar con las fuerzas básicas, con las divisiones menores y construir equipos competitivos”.

La continuidad de Christiansen, clave

Contrario a las demás selecciones del área, Panamá le dio una segunda oportunidad a Christiansen luego que la selección se quedó a cuatro puntos de Costa Rica en la puja por el repechaje en 2022.

El danés-español cambió la manera de jugar de Panamá y lideró la renovación generacional después de la clasificación a Rusia.

“Pusieron en la selección mayor a Christiansen, que llegó y trabajó con ellos desde un inicio para hoy cerrar con lo que es Panamá”, comentó a la AP Rodrigo Kenton, quien fue asistente técnico del serbio Bora Milutinovic que dirigió a Costa Rica en el Mundial de 1990.

Los ticos, según Kenton, trajeron a técnicos a la selección mayor como el “Piojo” Herrera que “no supo descifrar el fútbol de Centroamérica, menos de Costa Rica".

"Hoy estamos fuera por malas decisiones de los dirigentes”, acotó.

Con Christiansen al frente, Panamá fue subcampeón en Copa Oro 2023 y Liga de Naciones de la CONCACAF en 2025. Además avanzó a segunda ronda de Copa América en 2024.

En esa Copa Oro se erigió como el mejor jugador el mediocampista Adalberto Carrasquilla, uno de los referentes en la era Christiansen.

Panamá aspira a su primera victoria en un Mundial

Panamá quedó en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Debuta el 17 de junio contra la selección africana en Toronto y enfrentará a Croacia seis días después en la misma ciudad. Cierra contra Inglaterra el 27 del mismo mes en Nueva Jersey.

Los panameños aspiran a un mejor torneo respecto al disputado en Rusia, en que perdieron sus tres partidos de primera ronda frente a Bélgica (3-0), Inglaterra (6-1) y Túnez (2-1).

“Un grupo simpático, por no decirlo en otras palabras, pero también me motiva mucho por el hecho de tener (que enfrentar a) dos equipos europeos", dijo Christiansen. "Lo vamos a afrontar con mucha autoridad”.

“Creo que nuestras oportunidadaes están allí, tenemos que sacar un buen resultado contra Ghana; vamos a ver contra Croacia antes del último partido”, analizó. “Ojalá tengamos posibilidades de avanzar a la siguiente fase, pero bueno, lo primero es intentar ganar un partido, mejorar la participación del 2018”.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa