Trump critica el precio de las entradas del Mundial y aumenta la presión sobre la FIFA: “Yo tampoco pagaría eso”

El presidente Donald Trump criticó los elevados precios de las entradas para la esperada Copa Mundial de la FIFA de este verano y aseguró que ni siquiera él estaría dispuesto a pagarlos.

En una entrevista telefónica publicada el miércoles por el New York Post, el mandatario se mostró sorprendido al enterarse de que los aficionados estadounidenses deben desembolsar sumas de cuatro cifras incluso para conseguir las entradas más económicas de algunos partidos.

“No sabía que estaban tan caras”, declaró Trump. “Claro que me gustaría ir, pero, para ser sincero, tampoco pagaría ese precio”.

En la plataforma StubHub, las entradas más baratas para el partido entre Estados Unidos y Paraguay, programado para el 12 de junio en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, comienzan en 1.056 dólares. Esa cifra supera los 876 dólares que cuestan los boletos para el encuentro entre Inglaterra y Panamá, el 27 de junio en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, o los 750 dólares pedidos para el duelo entre Francia y Senegal, previsto para el 16 de junio en el mismo recinto.

“Tendría que pensarlo”, añadió el presidente republicano, antes de lamentar que muchos de sus propios votantes puedan quedar excluidos del torneo debido a los altos precios.

El Mundial de Fútbol se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en más de una docena de ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

open image in gallery El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el alto precio de las entradas para el Mundial y aseguró que ni él pagaría por ellas ( Getty Images )

“Si la gente de Queens, Brooklyn y todos los que me apoyan no pueden ir, me sentiría decepcionado. Pero, al mismo tiempo, esto es un éxito rotundo”, afirmó. “Me gustaría que quienes votaron por mí pudieran asistir”.

Aun así, el presidente celebró que ya se hayan vendido cinco millones de entradas y aseguró que “nunca habían visto algo así”.

En las últimas semanas, aficionados de distintos países expresaron su frustración por los precios récord de las entradas para el torneo, que se celebra cada cuatro años.

“El fútbol mundial todavía intenta sostener la idea de que el deporte sigue siendo accesible para la gente común. Pero eso ya se volvió, básicamente, una ficción. Lo que vemos ahora es la corporativización extrema de los Mundiales”, declaró a The Hill Andrés Martínez, autor de varios libros sobre fútbol.

Además, muchos compararon la situación con el Mundial de Qatar 2022, donde la entrada más cara para la final costaba alrededor de 1.600 dólares. Este año, en cambio, el boleto más caro para la final ronda los 11.000 dólares.

“No se siente igual que los dos Mundiales anteriores”, dijo a CNN Francisco Javier Ferreira, un aficionado mexicano de 70 años. “Así lo veo yo, porque incluso el precio de las entradas quedó fuera del alcance de la mayoría”.

Las críticas incluso llegaron al terreno judicial. En marzo, el grupo Football Supporters Europe presentó una denuncia ante la Comisión Europea y acusó a la FIFA de aplicar “precios excesivos” en la venta de entradas.

open image in gallery En el último Mundial de Qatar, la entrada más cara para la final costó unos $1.600 a precio oficial. Este año, el boleto más caro para la final ronda los $11.000 ( Getty Images )

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió los altos precios de las entradas para el Mundial de este verano y aseguró que responden al costo de operar en Estados Unidos.

“Tenemos que analizar el mercado. Estamos en el mercado del entretenimiento más desarrollado del mundo, así que debemos manejar precios acordes”, afirmó Infantino durante una conferencia realizada esta semana en Beverly Hills.

Además, señaló que en Estados Unidos la reventa de entradas es legal. “Si las vendemos demasiado baratas, luego se revenderán a precios mucho más altos”, explicó.

Infantino también sostuvo que los eventos deportivos en el país suelen tener costos elevados. “En Estados Unidos no se puede asistir a un partido universitario, y mucho menos a uno profesional de primer nivel, por menos de 300 dólares”, dijo. “Y aquí estamos hablando de una Copa del Mundo”.

Aun así, aseguró que la organización reservó parte de los boletos a precios más accesibles. Según detalló, el 25 % de las entradas para la fase de grupos cuesta menos de 300 dólares.

Traducción de Leticia Zampedri