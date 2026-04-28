Vancouver rechaza pedido de la FIFA para dar a Infantino trato “nivel Papa”

Según informaron medios en Canadá, la policía de Vancouver rechazó una solicitud de la FIFA para otorgar a su presidente, Gianni Infantino, una escolta de vehículos de nivel cuatro, un dispositivo que suele reservarse para figuras como el Papa.

El congreso anual de la FIFA se celebra esta semana en la ciudad, y el canal Global BC indicó que el organismo pidió una caravana completa que le permitiera desplazarse con prioridad por el centro, incluso atravesando semáforos mientras se bloqueaban calles. Ese nivel de seguridad se sitúa apenas por debajo del del Papa, es similar al del presidente de Estados Unidos y supera el que se ofrece al primer ministro canadiense, Mark Carney.

Un comunicado del gobierno local señaló: “Cualquier medida de transporte será apropiada, proporcionada y coherente con la forma en que Vancouver organiza grandes eventos internacionales de manera segura”.

Infantino ha estrechado su vínculo con el presidente estadounidense Donald Trump en la antesala del Mundial, y ya se ha informado sobre su cercanía con círculos de poder, incluida su presencia en la segunda investidura de Trump.

La FIFA también solicitó un dispositivo similar durante la visita de Infantino a Nueva Zelanda por el Mundial Femenino de 2023, pero la policía local rechazó la petición tras evaluarla conforme a sus protocolos.

El congreso comenzará el jueves en medio de críticas de Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, por la polémica entrega de un “premio de la paz” de la FIFA a Trump antes del sorteo del Mundial en diciembre. Klaveness pidió eliminar ese galardón y afirmó: “No creemos que forme parte del mandato de la FIFA otorgar este tipo de premios; ya existe un Instituto Nobel que cumple esa función de manera independiente”.

Traducción de Leticia Zampedri