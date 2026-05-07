El COI insta a los deportes a readmitir a atletas de Bielorrusia como neutrales

En un giro político, el Comité Olímpico Internacional expresó el jueves que los atletas de Bielorrusia deberían volver a competir con su plena identidad nacional y no tener que ser evaluados para obtener el estatus neutral, aun cuando la guerra en Ucrania continúa.

Aunque el consejo no vinculante a los organismos rectores del deporte todavía no se aplica también a Rusia, pareció apuntar a estar más cerca de poner fin al aislamiento de Rusia en los círculos olímpicos durante su guerra en Ucrania, a medida que se acercan los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028.

Los atletas de Rusia y de su aliado militar Bielorrusia tuvieron que ser aprobados como neutrales —constatar que no apoyaran la guerra— para pruebas individuales en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina de febrero. A los países se les prohibió participar en todos los deportes de equipo en los Juegos Olímpicos.

“El COI reafirma que la participación de los atletas en la competencia internacional no debe verse limitada por las acciones de sus gobiernos, incluida la participación en una guerra o conflicto”, señaló el organismo olímpico.

El COI indicó que el periodo de clasificación para Los Ángeles “comienza este verano”. Se prevé la participación de más de 200 equipos olímpicos nacionales por más de 350 pruebas con medallas en el programa de competencias.

La postura olímpica actualizada, a más de cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania, también llega después de reiterados llamados de críticos de Israel para que se apliquen sanciones deportivas debido al conflicto en Gaza.

Bajo la presidencia de Kirsty Coventry y su predecesor Thomas Bach, el COI ha resistido esas solicitudes y el jueves citó su tarea de “navegar las realidades y consecuencias cada vez más complejas del actual contexto geopolítico”.

COI espera investigación antidopaje

Un obstáculo para el regreso pleno de los atletas rusos es una investigación en curso de la Agencia Mundial Antidopaje sobre reportes recientes, incluidos los del New York Times, que implican a Veronika Loginova, funcionaria de la agencia antidopaje rusa.

El COI informó que su junta ejecutiva tomó nota “con preocupación de la información reciente” que está siendo examinada por la AMA, sin mencionar a Loginova.

El Comité Olímpico Ruso ha estado suspendido por el COI desde octubre de 2023 por incorporar organismos deportivos regionales en el este de Ucrania, ocupado ilegalmente.

Resistencia de organismos deportivos

World Athletics, el organismo mundial del atletismo, excluyó a atletas y dirigentes de Rusia y Bielorrusia de sus eventos internacionales a los pocos días de iniciada la guerra. La medida del COI del jueves no cambiará eso.

“Nuestro consejo ha tomado una decisión clara: cuando haya un movimiento tangible hacia negociaciones de paz, podrá comenzar a revisar sus decisiones”, expresó el organismo de atletismo con sede en Mónaco.

Los dirigentes deportivos del norte de Europa y de los países bálticos han adoptado posturas firmes contra Rusia y Bielorrusia desde 2022, y la confederación deportiva sueca calificó el jueves el consejo del COI como “profundamente desafortunado”.

Atletas neutrales en los Juegos Olímpicos

Un total de 32 atletas neutrales compitieron en París y, en conjunto, ganaron cinco medallas, incluida una de oro en trampolín obtenida por el bielorruso Ivan Litvinovich. Una medalla de plata fue ganada por los 20 atletas neutrales en Milán y Cortina.

En las ediciones olímpicas anteriores, un equipo ruso de 335 atletas acudió a los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio celebrados en 2021 y 209 fueron a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Bielorrusia envió 101 y 26, respectivamente.

Ahora, Bielorrusia podría recuperar privilegios en los Juegos Olímpicos de 2028: desfilar bajo una bandera nacional en las ceremonias de apertura y clausura, vestir uniformes con colores nacionales y escuchar el himno para los medallistas de oro.

COI actualiza sobre los Juegos Olímpicos de 2030

La junta del COI presidida por Coventry ofreció actualizaciones sobre los Juegos de Invierno de 2030 en los Alpes franceses y sobre la elección de una sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030.

Una revisión en curso del programa de los Juegos de Invierno se confirmará en junio, pero no puede incluir en Francia deportes que no se practiquen sobre nieve y hielo, afirmó Coventry. Ha habido especulaciones sobre añadir nuevos deportes o reforzar el programa invernal con deportes bajo techo de los Juegos de Verano.

La contienda para albergar los Juegos de la Juventud avanzaba hacia una votación el próximo mes, pero se estancó el jueves debido a la incertidumbre del COI sobre una estrategia respecto de lo que pretendía lograr, explicó Coventry, al señalar que existen posturas “muy desarticuladas” en todo el mundo.

Dos capitales sudamericanas han presentado candidaturas: Asunción por Paraguay y Santiago por Chile. La otra es Bangkok, Tailandia.

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