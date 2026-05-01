Gianni Infantino intenta sin éxito forzar un apretón de manos entre Israel y Palestina en Congreso de la FIFA

El intento de Gianni Infantino de forzar un apretón de manos entre representantes de la Asociación de Fútbol de Israel y la Asociación de Fútbol de Palestina resultó un fracaso estrepitoso y, en cambio, provocó un momento de tensión en el Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá.

El presidente de la FIFA —quien inauguró el congreso con la afirmación de que el fútbol tenía el poder de “unir al mundo”—, Jibril Rajoub, presidente de la Asociación Palestina de Fútbol (APF), y Basim Sheikh Suliman, vicepresidente de la IFA (Asociación de Fútbol de Israel), subieron al escenario frente a los demás delegados presentes en la sala.

Pero Rajoub se negó a colocarse junto a Suliman cuando Infantino intentó acercarlos para que se dieran la mano y se tomaran una foto, y se mantuvo firme cuando Infantino le puso una mano en el hombro y lo animó a cooperar. Suliman también permaneció inmóvil.

Cuando Rajoub se negó a situarse junto a su homólogo, gritó a la multitud: “¡Estamos sufriendo!”. Infantino se acercó a Rajoub para calmar la situación y le susurró al oído antes de estrecharle la mano y dejarlo abandonar el escenario. Infantino también abrazó a Suliman antes de que todos se retiraran entre aplausos.

Rajoub y Suliman ya se habían dirigido a los asistentes del congreso y habían pronunciado discursos por separado. Rajoub aprovechó su intervención para criticar la decisión de la FIFA de no sancionar a Israel por los clubes de fútbol con sede en los asentamientos de Cisjordania. La semana pasada, la APF apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra el fallo de la FIFA.

En declaraciones posteriores a los medios, Rajoub dijo: “El tipo que habló en nombre de Israel no ha prestado atención al sufrimiento, a lo que está sucediendo. Está tratando de encubrir la fea cara de este Gobierno israelí: genocidio, limpieza étnica. Tuvimos que suspender todas las actividades deportivas debido a la asfixia, las restricciones, los asesinatos, las detenciones, etc., causadas por la ocupación israelí”.

“¿Podría yo estrechar la mano de alguien que representa a un Gobierno fascista y racista, defendiendo incluso las políticas del mismo? No creo que deba estrecharle la mano. No creo que sea un socio adecuado para mí. Entiendo y reconozco que la IFA tiene derecho a organizar y desarrollar el deporte, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. ¿Estaba él dispuesto a decir lo mismo de los palestinos?”, agregó.

Israel ha negado haber cometido genocidio en Gaza. Al ser preguntada por lo que dijo Rajoub cuando se negó, la vicepresidenta de la APF, ​​Susan Shalabi, que estaba presente, lo citó en diálogo con Reuters: “No puedo estrechar la mano de alguien a quien los israelíes han traído para encubrir su fascismo y genocidio. Estamos sufriendo”.

open image in gallery Jibril Rajoub (a la derecha) se aleja de Gianni Infantino (en el centro) tras negarse a posar junto a Basim Sheikh Suliman (a la izquierda) ( AP )

Rajoub añadió: “Creo que Gianni tiene derecho a intentar cerrar brechas y unir a la gente, pero creo que tal vez no entiende o desconoce el profundo sufrimiento del pueblo palestino”.

En su discurso, Suliman dijo: “Les hablo de todo esto porque creo que el fútbol debe construir puentes entre nosotros y nuestros hermanos y vecinos, los palestinos, y hoy hago un llamamiento a todos los presentes para que contribuyan con proyectos e iniciativas que cambien la realidad actual”.

“La IFA ha apoyado la existencia de la APF desde el primer día y mantenemos la misma postura. Estamos orgullosos de nuestros equipos y de los suyos. En el fútbol no hay lugar para la política, y todos tienen derecho a jugar y competir. Somos miembros de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)”, expresó.

Infantino respondió a la falta de un apretón de manos entre Rajoub y Suliman insistiendo en que esperaba organizar un torneo Sub-15 “hermoso” en el que participaran ambos países junto con las 211 asociaciones miembro.

open image in gallery Infantino intenta convencer a Rajoub de que se dé la mano con su homólogo israelí ( Reuters )

“Quiero agradecer a los dos representantes de Israel y Palestina, quienes tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones, y son miembros de la FIFA”, dijo Infantino, y siguió: “Trabajaremos juntos; trabajemos para dar esperanza a los niños, trabajemos para lograrlo”.

El incidente se produjo después de que Infantino confirmara que Irán competiría en el Mundial y disputará sus partidos en EE. UU. según lo previsto. “La razón es sencilla: tenemos que unirnos. Tenemos que unir a la gente”, declaró.

Infantino también confirmó que se presentará a la reelección en 2027, tras haber sido reelegido sin oposición en 2019 y 2023: “Me siento honrado y conmovido a la vez, y quiero decirles primero a las 211 asociaciones miembro que seré candidato a la presidencia de la FIFA el próximo año”.

Traducción de Sara Pignatiello