Jasson Domínguez sale del juego de los Yankees tras chocar con la pared del jardín izquierdo

El jardinero izquierdo de los Yankees de Nueva York, Jasson Domínguez, salió del juego del jueves contra Texas en un carrito después de estrellarse contra la pared mientras atrapaba el batazo de Brandon Nimmo para abrir la primera entrada.

Fue llevado al hospital NewYork-Presbyterian para una resonancia magnética en su hombro izquierdo y fue incluido en el protocolo de conmoción de las Grandes Ligas.

El dominicano jugaba en los jardines para los Yankees por segunda vez esta temporada y corrió 81 pies para atrapar el disparo de Nimmo, que salió a 101 mph. Atrapó la pelota a 375 pies del plato mientras su hombro golpeaba con fuerza contra el tablero de publicidad en video.

Las gafas de sol de Domínguez salieron volando cuando cayó de pecho sobre la pista de advertencia, lo que llevó a qué el jardinero central Trent Grisham se acercara mientras el mánager Aaron Boone trotaba para revisar a Domínguez, junto con el preparador físico principal Tim Lentych, el preparador físico asistente Jimmy Downam y el director de medicina deportiva y rehabilitación, Michael Schuk.

Domínguez se cubrió la cabeza con el guante y se incorporó después de aproximadamente un minuto. Señaló su hombro e inclinó el cuello mientras lo examinaban; luego caminó por su propio pie hasta un carrito y se sentó mientras el vehículo se alejaba.

Cody Bellinger pasó del jardín derecho al izquierdo, el dominicano Amed Rosario cambió de la tercera base al jardín derecho y Ryan McMahon ingresó al juego en la tercera.

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