Algunas organizaciones defensoras de las libertades civiles emitieron una seria advertencia, sugiriendo que los jugadores, aficionados y periodistas que asistan a la Copa del Mundo de este verano en Estados Unidos podrían sufrir “graves daños” debido a la represión migratoria del país.

Una coalición de 120 grupos, encabezada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), emitió el jueves una advertencia de viaje, instando a los visitantes de Estados Unidos a “actuar con precaución”.

La advertencia subraya que, si bien el “creciente autoritarismo” del Gobierno del presidente Donald Trump representa un riesgo significativo para todos, las personas de comunidades inmigrantes, grupos minoritarios raciales y étnicos, y las personas LGBTQ+ fueron, y siguen siendo, blanco de ataques y afectadas de manera desproporcionada.

La ACLU detalló posibles violaciones de los derechos humanos, que podrían incluir la elaboración de perfiles raciales y la discriminación por parte de las fuerzas de seguridad, la vigilancia intrusiva de las redes sociales y los registros de dispositivos electrónicos, la supresión de la libertad de expresión y de protesta y el riesgo de tratos crueles o inhumanos.

open image in gallery Las organizaciones de defensa de las libertades civiles están preocupadas por la estrecha amistad que une al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con Donald Trump ( AFP/Getty )

“A medida que la situación de los derechos humanos en Estados Unidos se deteriora, es fundamental que la FIFA abogue por cambios en las políticas que se ajusten a los derechos humanos internacionales y garanticen que los jugadores, los aficionados y los periodistas puedan participar de forma segura”, decía un comunicado de la ACLU.

“En cambio, la FIFA dedicó el último año a alinearse estrechamente con el Gobierno de Trump al celebrar el sorteo de su reciente torneo en el Kennedy Center, lugar donde el presidente Trump recibió el primer premio de la Paz de la FIFA”.

Según algunos informes, la FIFA está considerando solicitar una moratoria a las redadas realizadas por los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la fase final, aunque esto aún no fue confirmado.

La declaración de la ACLU agregó: “El ICE continúa actuando con poca responsabilidad y sin respeto por la dignidad humana, y debería ser controlado tanto durante como después de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA”.

En respuesta a la advertencia de viaje, un portavoz de la FIFA declaró: “De conformidad con el artículo 3 de los Estatutos de la FIFA, la FIFA se compromete a respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y se esforzará por promover la protección de estos derechos”.

“El desarrollo y la publicación de la Estrategia de Sostenibilidad y Derechos Humanos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2026, el Marco de Derechos Humanos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2026 y la Declaración de la FIFA sobre Defensores de los Derechos Humanos y Representantes de los Medios de Comunicación, recientemente actualizada, así como la creación de un Grupo Asesor de Derechos Humanos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2026 integrado por expertos independientes y la amplia difusión del Mecanismo de Quejas sobre Derechos Humanos de la FIFA, son prueba del compromiso de la FIFA con los derechos humanos en todas las actividades y actores clave relacionados con el torneo”.

También nos comunicamos con ICE para obtener comentarios al respecto.

Traducción de Olivia Gorsin