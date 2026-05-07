Liverpool reduce planes de subir precios de entradas tras protestas de aficionados

Después de enfrentar un llamado a vender a los Medias Rojas de Boston en Estados Unidos, Fenway Sports Group se apuró para sofocar las protestas de los aficionados de Liverpool al dar marcha atrás con los aumentos previstos en los precios de las entradas.

El club de fútbol informó el jueves que cambió de opinión sobre las alzas de precios por inflación previstas para los próximos tres años.

Liverpool, actual campeón de la Liga Premier fue acusado de codicia por los hinchas, que se negaron a gastar dinero en bebidas y comida en su estadio Anfield como forma de protesta. Miles de aficionados levantaron tarjetas amarillas durante un partido reciente contra Crystal Palace con el mensaje: “Atentos: el alma de Anfield en riesgo”.

La agitación se produce en un momento en que los aficionados de los Medias también han expresado su enojo con el propietario principal John Henry y con el director de operaciones de béisbol de Boston, Craig Breslow. La semana pasada, un avioneta que remolcaba una pancarta en la que se instaba a los dueños a vender el equipo sobrevoló el Fenway Park durante la práctica de bateo.

Mientras que fanáticos de los Medias Rojas se han enfurecido por un mal inicio de temporada, que derivó en el despido del mánager Alex Cora el 25 de abril, los seguidores de Liverpool han acusado a la cúpula de “desatender” a la hinchada por las alzas de precios.

Recibieron con agrado el cambio de rumbo, que ahora contemplará un aumento por inflación la próxima temporada y precios congelados al año siguiente.

El grupo de aficionados Spirit of Shankly agradeció a quienes en Liverpool “nos escucharon y dialogaron con nosotros; no todas las cúpulas de los clubes habrían hecho lo mismo”.

En febrero, Liverpool anunció ingresos récord de más de 952 millones de dólares para el año hasta mayo de 2025. Fue el equipo de la Premier mejor clasificado en términos de ingresos, según Deloitte, y en Europa solo quedó por detrás de Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain.

Eso solo aumentó el enojo de los aficionados cuando se anunciaron las alzas de precios en marzo. Spirit of Shankly manifestó entonces: “No deberían engañarnos para que pensemos que es normal que los precios suban cada temporada. Esta es una decisión que LFC está tomando y que está impulsada por la codicia”.

Aunque los aficionados han reconocido el éxito logrado bajo FSG, incluidos dos títulos de la Premier y la Liga de Campeones, señalaron que los aumentos de precios eran “insensibles y preocupantes”.

Liverpool indicó el jueves que “buscaría soluciones alternativas a más largo plazo” y que “exploraría ideas comerciales con la Junta de Aficionados” para tratar de evitar futuros aumentos en el precio de las entradas.

Pero añadió que “sin avances más amplios en soluciones alternativas, aún podrían ser necesarios futuros incrementos por inflación”.

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