Mundial 2026: guía del Grupo J, con Argentina a la cabeza y el debut histórico de Jordania

La vigente campeona, Argentina, inicia la defensa de su título en un Grupo J que, sobre el papel, le ofrece un panorama favorable. La Albiceleste comparte zona con Argelia, Austria y una Jordania que disputará su primera Copa del Mundo.

Lionel Messi, que atravesó un susto por lesión en el peor momento posible, regresa para disputar su sexto Mundial y sigue siendo la gran referencia del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Argentina llega a Norteamérica como una de las principales candidatas al título y aspira a convertirse en la tercera selección en conquistar cuatro Copas del Mundo, junto con Italia y Alemania.

Detrás de la favorita, la pelea promete ser mucho más cerrada. Austria y Argelia están separadas por apenas tres puestos en el ranking de la FIFA y protagonizan una atractiva disputa por la segunda plaza del grupo, mientras que la modesta Jordania intentará aprovechar su debut para protagonizar alguna sorpresa.

Además, la ampliación del torneo a 48 selecciones deja la puerta abierta a más escenarios. Ocho de los doce equipos que terminen terceros avanzarán a la siguiente ronda, por lo que el Grupo J todavía tiene mucho por definir.

Partidos del Grupo J

(Todos los horarios corresponden a la hora del Este de Estados Unidos)

15 de junio, 21:00: Argentina vs. Argelia — Estadio Arrowhead, Kansas City

16 de junio, 00:00: Austria vs. Jordania — Levi's Stadium, Santa Clara (San Francisco)

22 de junio, 13:00: Argentina vs. Austria — Estadio AT&T, Arlington (Dallas)

21 de junio, 23:00: Jordania vs. Argelia — Levi's Stadium, Santa Clara (San Francisco)

26 de junio, 22:00: Argelia vs. Austria — Estadio Arrowhead, Kansas City

26 de junio, 22:00: Jordania vs. Argentina — Estadio AT&T, Arlington (Dallas)

open image in gallery Con Lionel Messi como capitán, Argentina rompió en 2022 una sequía de 36 años sin títulos mundiales ( Getty )

Argentina

Argentina, segunda en el ranking mundial, llega una vez más a Norteamérica como una de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo y convertirse en la primera selección en revalidar el título desde que Brasil lo logró en 1962.

La vigente campeona mantiene la base del equipo que conquistó el trofeo en 2022. En su convocatoria aparecen 17 de aquellos campeones, entre ellos el arquero del Aston Villa, Emiliano Martínez, mientras que la experiencia del grupo se combina con una nueva generación de talentos que empieza a abrirse paso.

La Albiceleste terminó en lo más alto de la clasificación sudamericana rumbo al Mundial, con una diferencia de goles de +21 y nueve puntos de ventaja sobre Ecuador, su más cercano perseguidor.

Lionel Scaloni no está atado a un esquema fijo, pero suele dar libertad a un mediocampo de gran jerarquía para marcar el ritmo del juego. Además, la abundancia de figuras en ataque le ofrece múltiples alternativas creativas.

Equipo

Porteros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marsella) y Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores: Leonardo Balerdi (Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Centrocampistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras) y Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Entrenador: Lionel Scaloni

Jugador a seguir

Lionel Messi (Inter Miami): Poco queda por decir sobre Messi. A sus 38 años, continúa siendo la gran figura y el líder futbolístico de Argentina. Fue el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial, con ocho tantos, y aunque ya no tiene la explosividad de otras épocas, su talento permanece intacto.

Talento revelación

Franco Mastantuono (Real Madrid): El extremo de 18 años irrumpió con fuerza en uno de los gigantes de Europa y se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Champions League con el club. También hizo historia con la Albiceleste al transformarse en el futbolista más joven en disputar un partido con la selección absoluta, con 17 años, 9 meses y 22 días, en 2025.

Clasificación FIFA: 3.°

Favoritismo en las apuestas: 11/2, según las últimas cuotas publicadas por The Independent a través de sitios de apuestas del Reino Unido.

open image in gallery Messi sigue siendo el gran referente de la selección argentina ( Reuters )

Argelia

Argelia llega a Norteamérica impulsada por la confianza que le dio su actuación en la Copa Africana de Naciones, donde alcanzó los cuartos de final. Además, aseguró su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde 2014 tras terminar como líder del Grupo G de las eliminatorias africanas.

En su última participación mundialista, la selección argelina alcanzó los octavos de final, un antecedente que la convierte en un rival a tener en cuenta dentro de este grupo. Sin embargo, su preparación para el torneo dejó señales mixtas. La victoria en un amistoso frente a Países Bajos representó una inyección de optimismo, aunque su camino hacia la clasificación fue relativamente cómodo y selecciones como Guinea y Mozambique nunca llegaron a ponerla realmente en aprietos.

El seleccionador Vladimir Petkovic es conocido por alternar entre distintos esquemas tácticos. Más allá de las variantes, sus equipos suelen compartir una identidad definida: presión intensa, circulación fluida y una clara intención de dominar la posesión del balón.

Por eso, resultará interesante ver cómo responde Argelia ante rivales con características similares, como Austria, y de qué manera gestiona los contraataques de una Jordania que intentará aprovechar cada oportunidad.

Equipo

Porteros: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnais) y Luca Zidane (Granada)

Defensores: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaïd (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille) y Mohamed Amine Tougaï (Espérance)

Centrocampistas: Houssem Aouar (Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente)

Delanteros: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburgo), Nadir Benbouali (Győri ETO), Adil Boulbina (Al Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Riyad Mahrez (Al Ahli) y Anis Hadj Moussa (Feyenoord)

Entrenador: Vladimir Petkovic

Jugador a seguir

Riyad Mahrez (Al Ahli): A sus 35 años, el exjugador del Manchester City quizá ya no atraviese el mejor momento de su carrera y rara vez completa los 90 minutos, pero sigue siendo una pieza fundamental para Argelia. El capitán supera el centenar de partidos con la selección y ejerce como referente dentro y fuera del campo: guía a los más jóvenes y mantiene intacta su capacidad para decidir encuentros con una acción de calidad. Actualmente milita en el Al Ahli de Arabia Saudita, donde suma cuatro goles y ocho asistencias en 27 partidos esta temporada.

Talento revelación

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen): El mediocampista ofensivo de 20 años dejó una gran impresión en la Copa Africana de Naciones 2025 y podría convertirse en una de las revelaciones del Mundial. Comparado en ocasiones con Florian Wirtz, destaca por su madurez, su inteligencia para interpretar el juego con y sin balón y su fortaleza física, especialmente a la hora de resistir la presión y las entradas rivales. Es, sin duda, un nombre a seguir de cerca.

Clasificación FIFA: 29.°

Favoritismo en las apuestas: 300/1

open image in gallery Aunque ya no disputa partidos completos con la misma frecuencia, Riyad Mahrez continúa siendo el alma de Argelia ( Getty )

Austria

A Ralf Rangnick, exentrenador del Manchester United, se le atribuye buena parte del resurgimiento de Austria. Bajo su dirección, la selección recuperó el entusiasmo gracias a un fútbol más ofensivo y dinámico, y logró clasificarse para una Copa del Mundo por primera vez en 28 años.

Más que un equipo repleto de grandes estrellas, Austria destaca por su solidez colectiva. Es un conjunto disciplinado, con una identidad muy marcada y una idea de juego bien definida.

En la Eurocopa 2024 llamó la atención por su presión alta y sus rápidas transiciones al ataque, hasta el punto de terminar en lo más alto de un grupo que compartía con Francia y Países Bajos. Por eso, llega a este Mundial como una firme candidata a avanzar de ronda y acompañar a Argentina en la clasificación desde el Grupo J.

Equipo

Porteros: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzburgo) y Florian Wiegele (Viktoria Plzen)

Defensores: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia)

Centrocampistas: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo)

Delanteros: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (LASK)

Entrenador: Ralf Rangnick

Jugador estrella – Konrad Laimer, Bayern Múnich: La respuesta obvia habría sido Christoph Baumgartner del RB Leipzig, pero el jugador de 26 años ha sido descartado del torneo por una lesión en el muslo y su ausencia será una gran pérdida para el equipo. Puede que Laimer no sea un nombre tan mediático, pero es una pieza clave en el centro del campo tanto para la selección nacional como para el Bayern Múnich. Su velocidad, su tenacidad defensiva y su entrega serán factores importantes, además de su capacidad para crear ocasiones de gol: ha marcado tres goles y dado nueve asistencias en la Bundesliga esta temporada.

Talento revelación

Paul Wanner (PSV Eindhoven): Austria cuenta con varios futbolistas polivalentes, pero pocas figuras capaces de captar los focos. Eso podría cambiar con Paul Wanner, considerado uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo.

A comienzos de este año, el mediocampista de 20 años decidió representar a Austria, país de origen de su madre, en lugar de Alemania, la nación de su padre. Formado en la cantera del Bayern Múnich, destacó por su velocidad, precisión técnica y visión de juego. Además, su potente zurda lo convierte en un jugador capaz de desequilibrar partidos.

Clasificación FIFA: 23.°

Favoritismo en las apuestas: 150/1

open image in gallery La versatilidad y el incansable trabajo de Konrad Laimer lo convierten en un jugador fundamental para Austria ( Reuters )

Jordania

Jordania afronta un desafío enorme en su primera participación en una Copa del Mundo. Compartir grupo con una potencia como Argentina complica sus opciones, aunque los debutantes pueden aferrarse al recuerdo de la histórica victoria de su vecino Arabia Saudita sobre Argentina por 2-1 en Qatar 2022 como prueba de que las sorpresas son posibles.

La selección jordana logró clasificarse al Mundial por primera vez tras nueve intentos fallidos, al terminar en el segundo lugar del Grupo B en la tercera ronda de las eliminatorias.

Las lesiones de futbolistas importantes como Yazan Al Naimat y Adham Al Qurashi han reducido las expectativas de protagonizar una gran sorpresa. Sin embargo, el equipo todavía cuenta con argumentos ofensivos para competir.

Jugadores como Ali Olwan y Mousa Al Tamari serán las principales referencias en ataque y tendrán la responsabilidad de liderar a Jordania. Su velocidad y capacidad para explotar las transiciones rápidas podrían convertir el contraataque en el arma más peligrosa de una selección que llega a Norteamérica sin presión y con mucho por ganar.

Equipo

Porteros: Yazeed Abulaila (Al Hussein), Abdullah Al Fakhouri (Al Wehdat) y Noor Bani Attiah (Al Faisaly)

Defensores: Abdallah Nasib (Al Zawraa), Ehsan Haddad (Al Hussein), Saed Al Rosan (Al Hussein), Saleem Obaid (Al Hussein), Yazan Al Arab (FC Seúl), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab (Al Faisaly), Anas Banawi (Al Faisaly), Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya), Mohammad Abu Hasheesh (Al Karma) y Mohammad Abu Ghosh (Shabab Al Ordon)

Centrocampistas: Noor Al Rawabdeh (Selangor), Nizar Al Rashdan (Qatar SC), Ibrahim Saadeh (Al Karma), Rajaei Ayed (Al Hussein), Mahmoud Al Mardi (Al Hussein), Amer Jamous (Al Zawraa) y Mohammad Al Dawoud (Al Wehdat)

Delanteros: Mousa Al Tamari (Rennes), Odeh Al Fakhouri (Pyramids), Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca), Ali Azaizeh (Al Shabab) y Ali Olwan (Al Sailiya)

Entrenador: Jamal Sellami

Jugador a seguir

Mousa Al Tamari (Rennes): El extremo es la principal fuente de creatividad de Jordania y viene de firmar una destacada temporada en el fútbol francés. Una volea de zurda desde un ángulo muy cerrado ante Lyon y un potente disparo con efecto frente a Chantilly, en la Copa de Francia, son muestras del talento del futbolista de 28 años.

Con 24 goles en 91 partidos con la selección, Al Tamari es el gran referente ofensivo del equipo. No por casualidad, algunos lo han apodado el "Messi jordano".

Talento revelación

Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya): A sus 23 años, es uno de los integrantes más jóvenes del plantel. Habitual en la Liga de Irak, destaca por su energía y versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como extremo como de lateral izquierdo.

También representa una valiosa alternativa para el juego de transición de Jordania gracias a su capacidad creativa y a una zurda especialmente peligrosa. En un amistoso previo al Mundial ante Colombia estuvo cerca de marcar con un remate desde unos 30 metros que terminó estrellándose en el travesaño.

Clasificación FIFA: 63.°

Favoritismo en las apuestas: 2500/1

open image in gallery Mousa Al Tamari es la principal carta de Jordania en el Mundial ( Getty )

Predicción del Grupo J

Sería una auténtica sorpresa que Argentina no terminara en lo más alto del Grupo J. Sin embargo, los campeones defensores no siempre arrancan los Mundiales a toda velocidad, por lo que alguno de sus rivales podría aprovechar para protagonizar un resultado inesperado.

Aun así, la Albiceleste debería avanzar sin mayores sobresaltos como líder del grupo. La principal disputa parece estar en la lucha por la segunda plaza, donde Austria parte con una ligera ventaja sobre Argelia. Mientras tanto, Jordania, en su estreno mundialista, tendrá una tarea complicada y aparece como candidata a cerrar la clasificación.

Traducción de Leticia Zampedri