Cristiano Ronaldo hace un gol histórico en la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en marcar en seis ediciones del torneo, después de que el capitán de Portugal hizo un gol contra Uzbekistán.

Ronaldo fue objeto de críticas tras una actuación discreta contra la República Democrática del Congo en el partido inaugural de Portugal, pero tardó menos de seis minutos en adelantar a su equipo en el encuentro del Grupo K en el Estadio Houston. João Cancelo preparó la jugada con una gran carrera por la banda derecha antes de enviar un centro raso al área. Como buen goleador, Ronaldo remató de primeras desde seis metros y el balón entró ajustado al palo para poner a su equipo por delante en el marcador.

El jugador, de 41 años, volvió a hacer un gol más tarde tras un pase de Bruno Fernandes. Calculó a la perfección su carrera hacia el lado derecho del área antes de enviar el balón, que rebotaba, al segundo palo.

Ronaldo debutó en un Mundial en 2006, con 21 años, y marcó un gol cuando Portugal alcanzó las semifinales. También anotó un gol en los torneos de 2010 y 2014, donde Portugal tuvo un desempeño discreto, antes de marcar cuatro en el Mundial de 2018. Posteriormente, Ronaldo anotó un gol en el Mundial de 2022, donde Portugal llegó a los cuartos de final.

Aunque Ronaldo aún no marcó un gol en las fases eliminatorias del Mundial ni disputó una final, se convirtió en el segundo jugador en participar en seis ediciones del torneo, un día después de que su rival, Lionel Messi, logró el primero. Messi anotó su primer triplete en un Mundial e igualó el récord histórico de goles de Miroslav Klose en la victoria por 3-0 sobre Argelia en Kansas City.

Luego anotó dos goles más en la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria ayer. Si bien Messi no logró marcar en sus cinco partidos en el Mundial de 2010, ya que Argentina fue eliminada por Alemania en los cuartos de final, el jugador de 38 años ahora ostenta el récord de goles (18) y partidos disputados (28) en la Copa del Mundo.

Los 10 goles de Ronaldo en la Copa del Mundo aún están lejos del total de Messi, pero podría superar al alemán Lothar Matthäus en el segundo puesto de la lista de jugadores con más apariciones en la historia si Portugal llega a las fases eliminatorias del torneo de 48 equipos.

Tras el gol récord de Ronaldo, no tardaron en llegar los elogios. Su excompañero del Manchester United, Owen Hargreaves, declaró: “Cristiano cumple, cuando recibe el balón cumple, allá donde va, lo hizo. Solo pasaron nueve minutos, pero el plan de juego funcionó”.

“Hay mucha más urgencia; necesitas gente que corra detrás. Cristiano tiene gente más cerca de él. Hay muchísimo potencial ofensivo”.

En ITV, el comentarista y exdefensor de Inglaterra, Lee Dixon, dijo: “Se nota que se liberó la tensión, se te eriza el pelo de la nuca. Todos los que aman el fútbol estarán contentos de que haya marcado este gol. Ahora está eufórico”.

“Cuando el balón se va desviado, a su edad no hace falta que corra a toda velocidad. Es inteligente y se anticipa. El momento en que llega al centro es absolutamente perfecto”.

Traducción de Olivia Gorsin