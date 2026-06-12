El alto precio de las entradas dejó miles de asientos vacíos en un partido del Mundial

El Mundial de 2026 registró miles de asientos vacíos apenas en su segundo partido, lo que reavivó la polémica en torno a los precios de las entradas fijados por la FIFA.

Aun así, Corea del Sur y la República Checa ofrecieron un duelo vibrante en Guadalajara, donde los surcoreanos se impusieron por 2-1 en el Grupo A.

open image in gallery Miles de butacas vacías sacuden al Mundial de la FIFA ( REUTERS )

Sin embargo, la controversia en torno al precio de las entradas para la Copa del Mundo siguió muy presente. En la víspera del torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la política de precios dinámicos durante su conferencia de prensa. Aun así, a lo largo del partido disputado en el Estadio Akron podían verse miles de asientos rojos vacíos repartidos por las tribunas.

En las últimas semanas, la FIFA optó por reducir el precio de las entradas para algunos de los 104 partidos del torneo. Pese a ello, según los reportes, todavía había unas 180.000 localidades disponibles en los canales oficiales de reventa antes del inicio del Mundial. Esta política llevó a que la entrada estándar más barata para la final alcanzara los 5.785 dólares, mientras que algunas llegaron a venderse por cifras de cinco dígitos.

El tema ha ensombrecido la preparación del torneo, a pesar de que la propia FIFA asegura haber recibido más de 500 millones de solicitudes de reserva.

En su defensa del sistema de precios, Infantino sostuvo que la Copa del Mundo es un evento de mayor magnitud que las Finales de la NBA, cuyos boletos para la serie entre los Knicks y los Spurs también alcanzaron precios exorbitantes.

Entretanto, políticos de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron una investigación formal tras las acusaciones de que la FIFA dejó a los aficionados confundidos por el encarecimiento de las entradas.

Las quejas se centran en la falta de claridad sobre los tiempos de espera en las filas virtuales y el precio final que debían pagar los aficionados si lograban completar la compra.

open image in gallery Miles de butacas vacías sacuden al Mundial de la FIFA ( Reuters )

open image in gallery El alto precio de las entradas dejó miles de asientos vacíos en un partido del Mundial ( Reuters )

Aunque el estadio estuvo lejos de llenarse, el ambiente se mantuvo animado, con aficionados de Corea del Sur y la República Checa alentando a sus selecciones durante todo el encuentro. Ladislav Krejci adelantó a los checos, pero Hwang In Beom igualó el marcador antes de que Oh Hyeon Gyu firmara el gol de la victoria.

The Independent se puso en contacto con la FIFA para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri