Thomas Partey hará su debut en la Copa Mundial 2026 en el partido entre Ghana e Inglaterra el martes. Partey se perdió el partido inaugural de Ghana en Toronto luego de que Canadá le negara la entrada, y se podría esperar que los espectadores lo reciban con abucheos en el campo en Boston.

El exmediocampista del Arsenal está acusado de siete cargos de violación y un cargo de agresión sexual por la Policía Metropolitana de Londres y está a la espera de juicio. Se declaró inocente de todos los cargos.

Ghana se enfrentó a Panamá en su primer partido del torneo, y lo derrotó por 1-0. El equipo y los miembros del cuerpo técnico cruzaron la frontera entre Estados Unidos y Canadá desde su base en Rhode Island, pero a Partey se le negó la visa y se tuvo que quedar.

Según la ley canadiense, a los extranjeros se les puede denegar la entrada al país incluso sin una sentencia. Los documentos judiciales también revelaron que en la solicitud de visa de residencia temporal de Partey, presentada en mayo, no se mencionaron los cargos penales en su contra, ya que respondió falsamente “no” a la pregunta de si “alguna vez había cometido, sido arrestado, acusado o condenado por algún delito penal en cualquier país”.

Los abogados de Partey presentaron un recurso de emergencia, que el Tribunal Federal de Ottawa rechazó.

En ese momento, la FIFA comunicó la confirmación de la federación de que el jugador Thomas Partey no podría “viajar desde el campamento base de la selección de Ghana... a Canadá para su primer partido contra Panamá... ya que su solicitud de visa fue rechazada por el gobierno canadiense”.

Además, aclaró que la institución “no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visas. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien determina en última instancia quién recibe una visa y es admitido en el país”.

open image in gallery Partey, a la izquierda, entrenando con sus compañeros de la selección de Ghana en la Universidad Bryant, en Smithfield ( PA )

El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá declaró: “Canadá se enorgullece de ser uno de los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está trabajando para garantizar el éxito del evento, sin dejar en segundo plano la seguridad de los canadienses. Canadá ha mantenido siempre la postura de que la organización de grandes eventos no modifica sus leyes de inmigración”.

Explicó que cada persona que desea ingresar a Canadá es evaluada de manera individual, con base en los datos disponibles y la legislación aplicable.

Sin embargo, a Partey, quien ahora juega para el club español Villarreal, se le otorgó una visa estadounidense antes del torneo y podrá jugar contra Inglaterra, así como contra Croacia en Filadelfia el 27 de junio.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el entrenamiento de esta semana, Partey expresó: “Creo que para mí ahora es parte del fútbol. Suceden cosas fuera del fútbol que no puedes controlar, pero ahora me siento bien y estoy listo para jugar”.

Una de las verdades incómodas de este Mundial es que a muchos miembros de las selecciones y espectadores se les ha negado la visa o se les ha retrasado su ingreso a Estados Unidos, lo que incluye al respetado árbitro somalí Omar Artan, con el pretexto de una supuesta “asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas”, de lo cual ni las autoridades fronterizas de Estados Unidos ni la FIFA han presentado pruebas. Y, sin embargo, dos jugadores que enfrentan juicios por acusaciones de violación no tuvieron ningún problema para llegar a jugar en Estados Unidos.

El segundo es el capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, quien deberá enfrentar un juicio por acusaciones de violación. Él sostiene que no ha cometido ningún delito. Horas antes del inicio del segundo partido de Marruecos en el torneo, contra Escocia en Boston, un tribunal de apelaciones francés confirmó que Hakimi será juzgado por el caso de violación. Los aficionados escoceses abuchearon a Hakimi tan fuerte como podían cada vez que tocaba el balón, y es posible que a Partey le espere lo mismo.

open image in gallery Achraf Hakimi en acción contra Escocia durante el Mundial ( Getty )

Queda por ver si los jugadores de Inglaterra le darán la mano a Partey antes del inicio del partido, como es el ritual habitual entre los equipos antes de un encuentro. La Asociación de Fútbol no ha dado ninguna indicación a los jugadores al respecto y dejará la decisión a su criterio.

Con respecto a enfrentarse a sus excompañeros del Arsenal, Bukayo Saka y Declan Rice, Partey dijo: “Estoy muy contento de volver a verlos. Espero que den lo mejor de sí mismos y que nos den también la oportunidad de jugar contra los mejores, de competir y de disfrutar del partido”.

Partey fue detenido por primera vez en julio de 2022, pero no se le imputaron cargos y siguió jugando con el Arsenal hasta que su contrato expiró al final de la temporada 2024-2025. Días después, la policía lo imputó.

En los últimos años se han producido otros incidentes notables relacionados con denuncias de agresión sexual entre jugadores de la Premier League.

El Manchester City suspendió a Benjamin Mendy y dejó de pagarle su salario después de que fuera acusado de violación y agresión sexual en 2021, y la Asociación de Fútbol (FA) le impuso una suspensión cautelar. Fue absuelto de los cargos en el juicio y la FA no encontró motivos para considerar que hubiera cometido una falta.

Posteriormente, Mendy ganó alrededor de $11 millones de dólares del City después de que un juez dictaminara que el club había suspendido su salario de forma indebida. El defensa juega ahora para el equipo polaco Pogon Szczecin.

El Manchester United suspendió a Mason Greenwood después de que fuera arrestado en 2022. Posteriormente fue acusado de intento de violación, de comportarse de manera controladora y coercitiva, y de agresión con lesiones físicas. Sin embargo, la fiscalía del Reino Unido desestimó el caso debido a que los testigos clave se retiraron del proceso. Greenwood continúa su carrera en el Marsella.