Messi y Mbappé deslumbran en el Mundial con una exhibición de goles para la historia

Lionel Messi ha sido fascinante. Kylian Mbappé... magnífico.

Dos de las estrellas más grandes del Mundial han reescrito la historia a base de goles en un comienzo candente del torneo que ha atraído la atención incluso del aficionado más casual al fútbol en Estados Unidos.

Messi acumula cinco goles en los primeros dos partidos de Argentina, estableciendo un nuevo récord de más anotaciones en la historia del Mundial, con 18. Mbappé tiene cuatro dianas con Francia, empatando a Miroslav Klose en el segundo lugar de la lista histórica con 16.

“Leo siempre anota", indicó el francés. "Siempre va a marcar. Si quiero mirar lo que está haciendo Leo, tendré que hacer más todavía”.

No son los únicos que han encontrado el fondo de las redes. El noruego Erling Haaland ya suma cuatro goles en los primeros dos partidos de su país en el Mundial desde 1998. Y Cristiano Ronaldo finalmente se destapó con dos goles en el triunfo de Portugal sobre Uzbekistán el martes para elevar a 10 su total en Mundiales.

Pero Messi y Mbappé han sido los maestros que están convirtiendo este Mundial en su sinfonía personal. Una que han estado escribiendo desde la final de Qatar 2022, cuando Messi anotó dos veces y Mbappé respondió con un triplete antes de que Argentina finalmente se impusiera en penales.

Ambos aún tienen mucha música por escribir. Argentina y Francia ya aseguraron su lugar en la fase de eliminación directa y son dos de los favoritos para quedarse con la copa.

Messi desafía el paso del tiempo en un deporte de jóvenes

Messi ha marcado buena parte de sus goles en Mundiales a una edad en la que la mayoría de los máximos anotadores ya habría dejado atrás su mejor momento.

Tiene 12 goles en Mundiales desde que cumplió 35 años, y el miércoles celebrará su cumpleaños 39, tres días antes del último partido de la fase de grupos, ante Jordania.

Messi, leyenda del Barcelona que actualmente juega para el Inter Miami de la MLS, mantiene un toque exquisito y una enorme capacidad para encontrar compañeros en espacios reducidos, además de energía y resistencia para aguantar un partido completo.

Su segundo gol ante Austria llegó en los últimos segundos del encuentro. Habilitó a su compañero Julián Álvarez, cuyo disparo fue bloqueado. Messi fue por el rebote y empujó el balón para sellar una victoria 2-0.

"Sabíamos que está en un nivel que es único de él, y Lionel Messi nos demostró hoy que es uno de los mejores”.

Mbappé le sigue el paso con cada gol

Con 27 años, Mbappé está en plenitud física y tiene la velocidad y la potencia para perseguir el récord de Messi, no sólo en este Mundial sino probablemente durante varios más.

Tenía apenas 19 cuando condujo a Francia al título en el Mundial de Rusia 2018. Con su gol ante Croacia, se unió a Pelé como los únicos adolescentes en anotar un gol en la final de un Mundial.

Mbappé gritó cuatro anotaciones en 2018 y desde entonces no ha bajado el ritmo. La velocidad del delantero del Real Madrid atormenta a los defensores y sus potentes disparos con ambas piernas pueden batir a cualquier arquero.

Ganó la Bota de Oro como máximo goleador en 2022 con ocho tantos. Sus 16 goles en Mundiales igualan al alemán Klose y lo ubican apenas por encima del brasileño Ronaldo.

La tasa de anotaciones de Mbappé es mucho más elevada que la de Messi. Sus 16 goles han llegado en 16 partidos, mientras que a Messi le ha tomado 28 encuentros desde 2006 para alcanzar la cima de la lista.

“Siempre he marcado goles en el Mundial, así que no es algo en lo que esté pensando o que me preocupe”, admitió Mbappé.

Haaland deja su huella en su presentación

El delantero noruego podría ser la mayor amenaza para Messi y Mbappé entre los máximos goleadores del certamen en caso de que Noruega se mantenga en el torneo el tiempo suficiente.

La estrella de 25 años del Manchester City ha sido uno de los mejores delanteros de Europa durante años y ha firmado un doblete en cada una de las dos victorias de Noruega.

Noruega se medirá a Francia y Mbappé el viernes. Los dos equipos tienen asegurado su boleto a la siguiente ronda, y el ganador del partido se quedará con el grupo.

“Ya estamos dentro (de la siguiente ronda), lo cual es increíble", subrayó el noruego. "Así que ahora no me importa demasiado ese partido. Probablemente nos van a ganar, probablemente van a ganar el torneo”.

El entrenador de Noruega, Stale Solbakken, asegura que Haaland es el tipo de jugador que puede llevar al equipo a otras alturas.

“Él es el mejor delantero", destacó. "No juega para Francia ni para Argentina. Anota para Noruega”.

Mbappé no estuvo de acuerdo, pero no se puso a sí mismo en esa conversación.

“Está claro. (Messi) es el mejor del mundo”, indicó el francés. ___ El periodista de Associated Press Stephen Whyno contribuyó con este despacho desde la ciudad de Nueva York.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa