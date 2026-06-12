Si te gusta la nostalgia de los Mundiales, no busques más allá del Grupo I. La victoria de Senegal contra la vigente campeona, Francia, en el partido inaugural del Mundial de Seúl 2002 sigue siendo un momento icónico y una de las mayores sorpresas del torneo. La revancha, 24 años después, es uno de los partidos más esperados de la fase de grupos.

La presencia de Noruega, sin embargo, convierte al Grupo I en un auténtico espectáculo y, quizás —si un Mundial de 48 equipos aún puede tenerlos— en el grupo de la muerte de este torneo. Noruega regresa a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 y, con Erling Haaland, cuenta con una superestrella capaz de inspirar a una generación muy prometedora a alcanzar nuevas cotas.

Francia, campeona en 2018 y subcampeona en 2022, ha llegado a las dos últimas finales, con Kylian Mbappé y Osmanne Dembelé liderando un ataque demoledor. La generación dorada de Senegal ha ganado técnicamente dos de los últimos tres títulos de la Copa Africana de Naciones; si bien esto sigue siendo objeto de debate, el talento y la trayectoria de los Leones de Teranga son indiscutibles.

Partidos del Grupo I

(hora México)

16 de junio, 1:00 p. m.: Francia contra Senegal, MetLife Stadium, Nueva Jersey (EE. UU.)

16 de junio, 4:00 p. m.: Irak contra Noruega, Gillette Stadium, Foxborough (EE. UU.)

22 de junio, 3:00 p. m.: Francia vs Irak, Lincoln Financial Field, Filadelfia (EE. UU.)

22 de junio, 6:00 p. m.: Noruega contra Senegal, MetLife Stadium, Nueva Jersey

26 de junio, 1:00 p. m.: Noruega contra Francia, Gillette Stadium, Foxborough

26 de junio, 4:00 p. m.: Senegal vs Irak, BMO Field, Toronto (Canadá)

Francia

¿Cómo se dice potencia de fuego en francés? Porque, oh la la, ¡vaya si hay potencia de fuego en esta selección francesa! Pero antes de emocionarnos demasiado, recordemos que Francia solo anotó cuatro goles en la Eurocopa 2024, y solo uno de ellos fue de jugada, en la derrota por 2-1 en semifinales contra la campeona España. Kylian Mbappé se vio afectado por una fractura de nariz, y las tácticas de Didier Deschamps fueron consideradas excesivamente cautelosas y restrictivas.

Esta será la última vez que Deschamps dirija a Francia en un torneo, tras su victoria en el Mundial de 2018 y su llegada a la final en Catar. ¿Cómo logrará el equilibrio perfecto esta vez? Francia ha experimentado una evolución desde la Eurocopa 2024, principalmente gracias al éxito del Paris Saint-Germain. El progreso de Osmanne Dembélé hasta convertirse en ganador del Balón de Oro aporta una nueva dimensión. Y luego están Désiré Doué, Michael Olise, Rayan Cherki… regates, estilo, técnica. Si consigue aprovechar todo esto, Francia podría ser imparable.

Deschamps, sin embargo, no podrá contar con el retirado Antoine Griezmann, figura clave por su entrega incondicional en el último Mundial. N'Golo Kanté, a sus 35 años, tendrá la tarea de mantener la cohesión del mediocampo junto a Aurélien Tchouameni, siendo la ausencia de su compañero del Real Madrid, Eduardo Camavinga, una notable baja que podría dejar a Francia con una posición algo débil en el centro del campo. Si Deschamps no acierta con su estrategia, podría ser una decisión que le pase factura.

open image in gallery Didier Deschamps aspira a ganar otro Mundial con Francia ( Reuters )

Equipo:

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamenaco (Bayern Munich).

Centrocampistas: N'Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milán)

Jugador estrella - Kylian Mbappé: con 12 goles en tan solo 14 partidos en la Copa del Mundo, y con apenas 27 años, Mbappé estará motivado por su camino hacia la grandeza al regresar al torneo que hasta ahora ha definido su carrera. Si bien sus últimas dos temporadas con el Real Madrid no han sido fáciles, incluso si su registro goleador ha sido excepcional, da la impresión de que el capitán superestrella tiene mucho que demostrar, a mucha gente, al frente de Les Bleus.

Talento revelación - Désiré Doué: el extremo jugaba en la Eurocopa Sub-19 hace dos años, cuando Francia alcanzó las semifinales de la Eurocopa 2024. Ahora, tras demostrar su talento en la Champions League con el PSG, es probable que forme parte de un ataque estelar. Con una técnica deslumbrante y un olfato goleador innato, este joven de 20 años se sitúa, con razón, a la altura de Lamine Yamal como una de las jóvenes promesas más ilusionantes que debutarán en un Mundial este verano.

Clasificación FIFA: 1.

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo : 5/1, últimas cuotas a través de los mejores sitios de apuestas.

open image in gallery ( Getty )

Senegal

El caos de Rabat aún no se ha resuelto, pero la reputación de Senegal en el terreno de juego permanece intacta. Un segundo título de la Copa Africana de Naciones en cuatro años debería haber consagrado a Senegal como uno de los mejores equipos que ha dado el continente, pero la decisión de anular el resultado de la final y proclamar campeón a Marruecos deja una cuenta pendiente para los Leones de la Teranga.

Una plantilla experimentada y consolidada, liderada por los veteranos Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Idrissa Gana Gueye, se complementa con muchos jóvenes talentos que juegan al más alto nivel del fútbol europeo, como Iliman Ndiaye del Everton, Ismaila Sarr del Crystal Palace y Habib Diarra del Sunderland. La conexión con la Premier League es reveladora: el año pasado, Senegal se convirtió en el primer equipo africano en vencer a Inglaterra al ganar 3-1 en el City Ground de Nottingham, y ese memorable resultado debería infundir mucha confianza al equipo de Pape Thiaw de cara a los decisivos enfrentamientos contra las selecciones europeas del grupo, Francia y Noruega.

Thiaw fue sancionado con cinco partidos de suspensión por sacar a su equipo de Senegal del campo durante la caótica final de la Copa Africana de Naciones, aunque este castigo no se aplicará a los partidos del Mundial. Los jugadores de Thiaw conservaron sus medallas de campeones de la Copa Africana y afrontarán el torneo con la frente en alto, convencidos de ser campeones de África y con la esperanza de superar menos obstáculos.

open image in gallery Hay una nueva hornada de talentos lista para sumarse a la generación dorada de Senegal ( AFP/Getty )

Equipo:

Porteros : Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Niza), Mory Diaw (Le Havre)

Defensores : Krepin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Centrocampistas : Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich)

Delanteros : Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)

Jugador estrella - Sadio Mané: el astro fue elogiado por su liderazgo al convencer a Senegal de regresar al campo y poner fin a la protesta durante la final de la Copa Africana de Naciones. Tras levantar el trofeo, Mané anunció su retiro del fútbol internacional, pero luego retractó su decisión para jugar el Mundial. La velocidad explosiva de su época dorada en el Liverpool ya no está presente, pero su inteligencia de juego permanece intacta.

Talento revelación - Mamadou Sarr: el defensa central de 20 años sustituyó al capitán Kalidou Koulibaly cuando este fue suspendido para la final de la Copa Africana de Naciones, y su actuación fue excepcional. Ya en el Chelsea, donde regresó tras su cesión al Estrasburgo, Sarr es el futuro de la defensa de Senegal.

Clasificación FIFA: 14.

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 150/1

open image in gallery ¿Hasta dónde puede llevar Sadio Mané a Senegal en el Mundial? ( Reuters )

Noruega

El uniforme de visitante completamente negro de Noruega transmitió un mensaje oculto antes del Mundial. Según el fabricante Nike, el diseño negro está inspirado en los guerreros vikingos, diseñados para intimidar y reflejar el espíritu intrépido de Noruega. Puede que sea cierto, pero otra interpretación es que Noruega podría ser la sorpresa de este Mundial.

Puede que esta sea su primera participación en un Mundial en 28 años, pero con un delantero como Erling Haaland, ¿cómo no iba a estar Noruega en esa categoría? Con 55 goles en 49 partidos con su selección, Haaland promedia más de un gol por partido con Noruega, anotando 16 solo en la fase de clasificación, donde derrotaron a Italia tanto en casa como fuera para liderar su grupo con ocho victorias en ocho partidos.

Por supuesto, no se trata solo de Haaland. Su capitán, Martin Odegaard, debería estar en plena forma tras una temporada marcada por las lesiones con el Arsenal, lo que puede ayudar a Noruega a evitar el destino que sufrió tantas veces Polonia en los últimos grandes torneos internacionales, donde no pudieron ofrecer nada más que a su superestrella Robert Lewandowski.

Este es un grupo complicado, pero el tercer puesto probablemente sea suficiente. Y con la capacidad goleadora de Haaland, Noruega puede ser competitiva en cualquier partido.

Equipo:

Porteros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburgo)

Defensores : Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus ⁠Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolves), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bolonia), ⁠Leo Skiri Ostigard (Génova), Sondre Langas (Derby), Henrik Falchener (Viking)

Centrocampistas : Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers)

Delanteros : Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Jugador estrella - Erling Haaland: las expectativas serán altas para este delantero de 25 años en su debut en la Copa del Mundo y su primera aparición en un gran torneo internacional. Pero nadie marca puntos como él, no solo por la cantidad, sino también por el estilo y la potencia de una máquina goleadora. Su registro con Noruega, con un promedio de más de un gol por partido, es impresionante y podría aterrorizar a las defensas este verano.

Talento revelación - Antonio Nusa: este extremo de 21 años está despertando el interés de algunos clubes europeos gracias a su regate y velocidad, cualidades que podrían complementar la presencia de Haaland y los pases de Martin Odegaard. Su registro goleador con el RB Leipzig en la Bundesliga no es precisamente sobresaliente, pero marcó goles importantes para Noruega en ambos partidos contra Italia durante la fase de clasificación para el Mundial.

Clasificación FIFA: 31.

Probabilidades de ganar el Mundial: 33/1

open image in gallery Erling Haaland promedia un gol por partido con la selección de Noruega ( Getty )

Irak

Irak selló su plaza en el Mundial al vencer a Bolivia en uno de los dos partidos de eliminatorias intercontinentales, confirmando así su regreso a la Copa del Mundo por primera vez en 40 años. El reto que ahora afronta el seleccionador australiano Graham Arnold es el mismo que lograron los Socceroos en el Mundial de atar 2022, cuando Arnold guió a Australia al segundo puesto de un grupo con Francia, Túnez y Dinamarca, para luego sufrir una ajustada derrota en octavos de final ante Argentina. Sencillamente, tienen que superar las expectativas.

Equipo:

Porteros: Fahad Talib (Al Talaba), Jalal Hassan (Al Zawraa), Ahmed Basil (Al Shorta)

Defensores: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis (Al Shorta), Ahmed Yahya (Al Shorta), Mustafa Saadoon (Al Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al Talaba), Frans Putros (Persib)

Centrocampistas: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venecia)

Delanteros: Ali Jassim (Al Najma), Ali Al-Hamadi (Luton), Ali Yousef (Al Talaba), Aymen Hussein (Al Karma), Mohanad Ali (Dibba)

Jugador estrella - Ali Al-Hamadi: el delantero del Ipswich, cuya familia huyó del país cuando él era un bebé, es el primer jugador iraquí en participar en la Premier League.

Talento revelación - Zidane Iqbal: el antiguo alumno de la academia del Manchester United ahora juega en el Utrecht de los Países Bajos.

Clasificación FIFA: 57.

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 2000/1

Predicción del Grupo I

Francia liderará el grupo, pero perderá un partido. Noruega marcará al menos un gol en cada partido y luchará con Senegal por el segundo puesto.

Traducción de Sara Pignatiello