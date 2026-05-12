Dembélé elegido mejor jugador de la Ligue 1 pese a pocos minutos con el PSG

El delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ganó el premio al jugador de la temporada de la Ligue 1 por segundo año consecutivo, pese a que las lesiones lo limitaron a sólo nueve juegos como titular.

Dembélé recibió el galardón a última hora de la noche del lunes y es el décimo premio que conquista un jugador del PSG. Kylian Mbappé lo ganó cinco veces consecutivas antes de incorporarse al Real Madrid.

Alexandre Lacazette fue el último jugador que no era del PSG en ganarlo, cuando jugaba para el Lyon en 2015. El premio no se entregó durante la campaña 2019-20, acortada por la pandemia.

Dembélé fue elegido por delante de dos compañeros del PSG: el lateral izquierdo Nuno Mendes y el incansable mediocampista central Vitinha —quien pasó más del doble de tiempo que Dembélé en el campo. El extremo del Lens Florian Thauvin y el delantero del Marsella Mason Greenwood fueron los otros dos candidatos.

Dembélé fue figura en la conquista del título de liga del PSG la temporada pasada con 21 goles —la misma cifra que Greenwood— y luego ganó el Balón de Oro, pero esta vez tuvo menos impacto principalmente por molestias persistentes en la primera mitad de la temporada.

Aun así, logró 10 goles y cinco asistencias en 20 apariciones en la liga en total, mientras el entrenador Luis Enrique lo utilizó a él y al capitán Marquinhos con más cautela en la Ligue 1. Dembélé disputó 959 minutos en total, frente a 2.369 de Thauvin, quien terminó con la misma cantidad de goles, asistencias y penales (dos), y 2.008 de Vitinha.

Sus actuaciones han sido, posiblemente, más determinantes en la Liga de Campeones. El PSG aspira a su segundo título consecutivo tras vencer al Bayern Múnich en las semifinales, con el gol tempranero de Dembélé en el partido de vuelta, que le dio al PSG un empate 1-1 y lo clasificó con un global de 6-5.

El PSG enfrenta al Arsenal, líder de la Liga Premier, en la final el 30 de mayo.

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