¿Por qué se retrasó el partido Francia vs. Irak? La FIFA activa protocolo climático por tormenta eléctrica

Se suspendió el partido de la fase de grupos entre Francia e Irak a mitad del encuentro debido a los rayos en la zona, tras la activación del protocolo climático de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Después de que se jugara medio partido con las lluvias más intensas hasta ahora en este Mundial, la tormenta en el área de Filadelfia se intensificó durante el medio tiempo con la aparición de rayos, lo que obligó a los jugadores y a los aficionados a refugiarse en el interior.

La FIFA se rige por las normas establecidas por las autoridades locales durante el torneo. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), si se detecta un rayo a menos de 13 kilómetros de un estadio, el partido debe suspenderse.

Esto activa una cuenta regresiva de 15 minutos, que se reinicia cada vez que ocurre otro rayo. Una vez transcurridos esos 15 minutos, los jugadores regresan al campo para un calentamiento de 15 minutos.

open image in gallery Los aficionados se vieron obligados a refugiarse en los pasillos tras la llegada de una tormenta a Filadelfia ( Reuters )

Aunque parece que el partido entre Francia e Irak se reanudará en un plazo mínimo de 30 minutos, los partidos del Mundial podrían sufrir largas demoras por condiciones climáticas si llegaran a suscitarse tormentas eléctricas en las inmediaciones de los estadios en uso.

El torneo, organizado de manera conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México, se lleva a cabo en pleno apogeo de la temporada de tormentas en algunas zonas de estos países; se han implementado normas estrictas en caso de rayos, en especial en Estados Unidos.

Las condiciones climáticas, incluida la amenaza de rayos, ya influyeron en los preparativos del torneo: el partido amistoso entre Inglaterra y Costa Rica se retrasó una hora debido a las fuertes lluvias y a la posibilidad de que cayeran rayos en el área de Orlando.

Mientras tanto, la ciudad de Nueva York, con temperaturas abrasadoras que rondaban más de 30 °C durante los primeros días del torneo, sufrió fuertes lluvias, truenos y relámpagos menos de 24 horas antes de que Brasil se enfrentara a Marruecos en Nueva Jersey.

La situación se repitió varias veces durante el Mundial de Clubes del año pasado en Estados Unidos, donde seis partidos se suspendieron debido a tormentas eléctricas.

Entre ellos se contó el encuentro entre el Chelsea y el Benfica, que comenzó a las 4:38 p. m. hora local y finalmente terminó cuatro horas y 38 minutos después de su inicio.

open image in gallery Aparece una advertencia de caídas de rayos en la pantalla gigante mientras cae una lluvia intensa antes del partido amistoso internacional entre Inglaterra y Costa Rica en el Estadio Inter&Co ( The FA vía Getty Images )

Los estadios de la zona de la Costa del Golfo y del sureste de Estados Unidos son los que tienen más probabilidades de verse amenazados por tormentas eléctricas, y la FIFA evaluará cada partido caso por caso si se suspende el juego.

Si las tormentas azotan durante la última ronda de partidos de la fase de grupos, podrían provocar inconvenientes. Los horarios de inicio de los dos partidos de cada grupo están sincronizados para evitar que alguna selección tenga ventaja al saber qué debe hacer, aunque eso podría ser inevitable en circunstancias como un retraso por mal tiempo.

Si las condiciones fueran lo suficientemente peligrosas como para obligar a suspender el partido, el reglamento de la Copa del Mundo establece que el partido se jugaría en una fecha futura al reanudarse en el mismo minuto en que se detuvo, y se jugarían los minutos restantes.