La UEFA abrió una investigación sobre un altercado ocurrido durante el descanso del partido entre la República de Irlanda e Israel, en el que un jugador israelí presuntamente escupió a un integrante del cuerpo técnico irlandés.

Ambas selecciones empataron 1-1 el domingo en un partido de la Liga de Naciones disputado en Backa Topola, Serbia, donde Irlanda ejerció como local. Una semana antes, el conjunto irlandés había ganado 3-0 el encuentro en el que Israel fue local en Debrecen, Hungría.

La previa de ambos partidos estuvo marcada por una fuerte tensión y por los llamados para que la selección irlandesa se negara a jugar debido a las acciones de Israel en Gaza.

La tensión aumentó durante el segundo encuentro, cuando se produjo un altercado en el descanso en el TSC Arena. Según trascendió, el preparador físico de Irlanda, Damien Doyle, denunció que un jugador israelí lo escupió.

El organismo rector del fútbol europeo confirmó que investigará lo ocurrido. “Tras revisar los informes oficiales, que incluían una denuncia sobre un incidente ocurrido en el túnel o sus inmediaciones durante el descanso, se designó a un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para llevar a cabo la investigación disciplinaria correspondiente sobre posibles conductas indebidas de los jugadores durante el partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA 2027 entre la República de Irlanda e Israel, disputado el 4 de octubre de 2026 en Backa Topola, Serbia”, señaló un portavoz.

El altercado fue uno de varios incidentes registrados durante los dos partidos de la Liga de Naciones y en los días previos.

En la rueda de prensa anterior al segundo encuentro, un periodista israelí afirmó que jugadores irlandeses habían llamado “monos” a sus rivales durante el primer partido. El responsable de comunicación de Irlanda, Kieran Crowley, rechazó de plano la acusación, la calificó de “mentira” y puso fin de inmediato a la conferencia.

Por otra parte, el delantero irlandés Adam Idah, que es negro, habría sido objeto de insultos racistas por parte de un pequeño grupo de aficionados israelíes durante el primer encuentro.

Tras el empate 1-1, el seleccionador de la República de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, afirmó que, a su juicio, ambos equipos no deberían enfrentarse y pidió a la UEFA que “interviniera e hiciera algo”.

Heimir Hallgrimsson quiere que Irlanda e Israel no vuelvan a enfrentarse en el futuro ( AP )

“Está claro que en Irlanda existe un gran apoyo a Palestina. No hay muchos países que apoyen a Palestina tanto como Irlanda”, declaró Hallgrimsson. “No le desearía a ninguna selección tener que pasar por lo que nosotros vivimos durante estas dos semanas, así que quizá la UEFA debería intervenir y hacer algo”.

La República de Irlanda ocupa el tercer puesto del Grupo B3 después de disputar sus primeros cuatro partidos de la Liga de Naciones.

En noviembre viajará a Linz para enfrentarse a Austria, líder del grupo, y cerrará la fase de grupos ante Kosovo, que ocupa el segundo puesto, en Dublín.

Información adicional de PA

Traducción de Leticia Zampedri