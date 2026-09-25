Expulsan a delantero israelí por celebrar “disparando” en la derrota ante Austria en la Liga de Naciones

El delantero israelí Saied Abu Farchi fue expulsado por celebrar su gol contra Austria en la derrota por 3-1 en la Liga de Naciones, y algunos aficionados interpretaron que utilizó el banderín de córner como si estuviera disparando un arma.

Abu Farchi marcó de cabeza en el minuto 55 para igualar el marcador después de que Austria se adelantó en el marcador con un penalti de Romano Schmid antes del descanso en el Raiffeisen Arena de Linz.

El joven de 20 años corrió hacia el banderín de córner, lo agarró e hizo un gesto que algunos aficionados al fútbol en las redes sociales afirmaron que imitaba el disparo de un arma, aunque Reuters informó posteriormente que los medios israelíes afirmaron que la celebración estaba inspirada en el snooker.

open image in gallery Saied Abu Farchi celebrando su gol ( AFP/Getty )

El árbitro había amonestado a Abu Farchi cuatro minutos antes y le mostró una segunda tarjeta amarilla por la celebración, seguida de una roja, aunque en general es una infracción quitar o mover un banderín de córner.

Tras la expulsión, Israel se quedó con 10 jugadores para el resto del partido.

Austria recuperó la ventaja en el minuto 90 gracias a Phillipp Mwene, que marcó tras un centro de Paul Wanner, y Sasa Kalajdzic añadió el tercero en el tiempo de descuento con un remate a corta distancia para sellar la victoria.

Israel se enfrentará a la República de Irlanda el domingo por la noche en un partido cuya preparación estuvo marcada por la polémica.

open image in gallery Saied Abu Farchi marcó un gol para Israel, pero fue expulsado por hacer un gesto con las manos a modo de pistola ( AP )

open image in gallery Austria marcó dos goles en los últimos minutos y ganó el partido por 3-1 ( Getty )

La Federación Israelí de Fútbol acusó al entrenador irlandés Heimir Hallgrimsson de “hipócrita y estúpido” después de que dijo que su equipo estaría “jugando contra el genocidio” en el próximo partido. El partido entre ambos equipos se disputará en dos sedes neutrales en Hungría y Serbia debido a preocupaciones de seguridad.

La Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) confirmó que disputará ambos partidos a pesar de los crecientes llamamientos de los activistas para boicotearlos, pero tras anunciar su plantilla, Hallgrimsson admitió que “ninguno de nosotros se siente cómodo jugando estos partidos”.

open image in gallery El seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, suscitó polémica con sus declaraciones previas al partido contra Israel ( Reuters )

Cuando se le preguntó cómo sus jugadores podían concentrarse en los partidos ante los llamamientos a boicotear los encuentros en su país, Hallgrimsson añadió: “No estamos jugando con el genocidio, estamos jugando contra el genocidio. Estamos jugando contra Israel, no estamos jugando con Israel”.

En una airada respuesta en redes sociales, la Federación Israelí de Fútbol escribió: “Contribuimos al mundo y a la humanidad en innumerables ámbitos y obtuvimos una impresionante cantidad de Premios Nobel. Lamentablemente, aún no encontramos la cura para la estupidez, la ignorancia y la hipocresía que exhibe el entrenador de @IrelandFootball. No toleramos la ignorancia, la hipocresía ni la estupidez; jugamos contra el entrenador que las personifica”.

El primer ministro irlandés, Michael Martin, calificó los comentarios de la Federación Israelí de Fútbol de “inaceptables” y dijo que “deberían ser retirados” durante una rueda de prensa en la que participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

open image in gallery El primer ministro irlandés, Michael Martin, defendió a Hallgrimsson ( AFP/Getty )

El gobierno israelí negó categóricamente las acusaciones de genocidio desde su represalia por los ataques del 7 de octubre, hace casi tres años, cuando alrededor de 1200 personas fueron asesinadas por Hamás y 250 fueron tomadas como rehenes. Desde entonces, más de 70 000 palestinos murieron en la guerra de Gaza, según cifras utilizadas por las Naciones Unidas.

En la conferencia de prensa previa al partido de la Liga de Naciones contra Kosovo el jueves, que Irlanda finalmente perdió por 1-0, Hallgrimsson reconoció que sus comentarios no habían sido necesariamente la decisión más acertada.

“Lo que dije la última vez, que acaparó los titulares, desvió la atención de lo que quizás sea más importante: estamos jugando un partido importante contra Kosovo”, dijo el entrenador islandés.

“Ese no era el objetivo y, quizás desde el punto de vista del liderazgo, no fue inteligente de mi parte acaparar la atención de esta manera. Necesito concentrarme en el juego y los jugadores también. Para responder a la pregunta, agradecemos el apoyo que recibimos. Es un momento complicado para nosotros”.

open image in gallery Irlanda perdió por 1-0 ante Kosovo el jueves por la tarde ( AP )

Mientras tanto, el capitán Dara O'Shea dijo que los jugadores irlandeses se reunirán para discutir si organizan una protesta antes de jugar contra Israel, y que la decisión la tomará el equipo “de forma conjunta”.

O'Shea afirmó que el equipo irlandés se encuentra en una situación “difícil” e “inusual” de cara a los partidos contra Israel y que tomará una decisión sobre qué hacer antes del fin de semana.

Información adicional de Reuters

Traducción de Olivia Gorsin