¿Quién es Rui Pinto? Denunciante del Manchester City pierde protección como testigo tras destapar el caso

El Manchester City se encuentra en el centro de la noticia más importante en la historia de la Premier League, ya que se enfrenta a un posible descenso o expulsión de una división que actualmente lidera, tras ser declarado culpable de casi todos los 115 cargos que se le imputaban.

Sin embargo, el escándalo tuvo unos comienzos mucho más modestos.

Rui Pinto es el hacker portugués que sacó a la luz las irregularidades financieras del Manchester City y desencadenó una investigación que alcanzó a toda la Premier League.

A través de su sitio web, Football Leaks, Pinto publicó en 2018 documentos confidenciales que mostraban que el City había infringido las reglas de la liga durante un periodo de nueve temporadas. El posterior trabajo de investigación del diario alemán Der Spiegel, que detalló las acusaciones contra el club, se basó en esos documentos.

Para entonces, Pinto ya tenía problemas con la justicia. Después de ser identificado como la persona detrás de Football Leaks, se enfrentó en Portugal a 147 cargos, entre ellos fraude informático, intento de extorsión y violación de la privacidad de las comunicaciones. Los cargos estaban relacionados con la publicación de informaciones sobre otros jugadores y clubes, incluidos el Porto y el Benfica. Pinto fue extraditado desde Hungría, donde residía, en marzo de 2019.

Se describió a sí mismo como un “denunciante” y negó haber cometido irregularidades, ya que intentaba exponer “lo malo del fútbol”. Pasó más de un año en prisión preventiva antes de ser puesto bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio penal en Lisboa. En septiembre de 2023, recibió una condena de cuatro años de prisión condicional y desde entonces vive bajo protección policial de testigos en un lugar desconocido.

Tras conocer el contundente veredicto en el caso del City, Pinto declaró: “El comunicado emitido hoy por la Premier League confirma, de forma inequívoca, la veracidad de todo lo revelado por Football Leaks “. Se trata de una victoria que el hombre de 37 años lleva ocho años esperando.

El denunciante portugués y fundador de Football Leaks, Rui Pinto ( AFP/Getty )

Sin embargo, la noticia ha supuesto un duro golpe para Pinto. Menos de 24 horas después de que la comisión independiente oficializara la culpabilidad del City, Pinto se enteró de que perdería su protección de testigos el sábado 10 de octubre. Se verá obligado a abandonar su residencia secreta y deberá buscar un nuevo alojamiento; la medida ha sido descrita como “un acto de terrorismo de Estado”.

Su equipo legal portugués y francés lanzó un comunicado en el que describe su situación como “crítica” y plantea: “Las amenazas en su contra no son meramente teóricas; fue agredido en Lisboa el pasado mes de abril”.

Asimismo, el equipo señala que las revelaciones implicaron a figuras poderosas con vastos recursos, y muchos de los procesos judiciales resultantes aún están en curso, como lo demuestra la decisión emitida hace apenas unos días por la comisión independiente de la Premier League con respecto al Manchester City.

Y argumenta: “Al verse repentinamente privado de su vivienda protegida y sumido en un estado de extrema precariedad, Rui Pinto sería ahora más vulnerable que en cualquier otro momento desde 2020”.

El denunciante creó una campaña en GoFundMe en la que solicita 3 millones de euros después de que el estado portugués “decidiera a sabiendas” poner su vida “en riesgo”.

“No me queda otra alternativa que trasladarme, en los próximos días, a un lugar secreto por tiempo indefinido, debido a las múltiples amenazas de muerte que he recibido y al grave riesgo de un intento de asesinato contra mí”, afirmó.

Traducción de Michelle Padilla