El plan de inversión de Infantino para el Mundial reconfigura el voto FIFA de marzo

El presidente de la FIFA Gianni Infantino ya está en modo de campaña trotamundos con más de cinco meses de antelación a la votación en la que 211 federaciones miembro decidirán quién dirigirá el ente rector del fútbol mundial hasta 2031.

La elección de marzo llega mientras Infantino enfrenta la mayor crisis de liderazgo desde que asumió el cargo en 2016, desencadenada por la reacción contra su plan —ya retirado— de vender a inversores privados una participación en los derechos comerciales del Mundial y de otros torneos de la FIFA.

El dirigente de la FIFA tiene una agenda de viajes intensa a medida que se acerca la votación. En las últimas dos semanas, su avión catarí ha cruzado el mundo de un lado a otro: de Arabia Saudí a Nueva York, por el Caribe, hacia el norte de Europa y luego a Asia central y al sudeste asiático, donde se ha reunido con al menos 20 de las federaciones que votarán el 18 de marzo en Marruecos.

Entonces, ¿en qué punto están las cosas?

Un recuento de The Associated Press muestra que 87 de las 211 federaciones miembro de la FIFA han indicado su apoyo a Infantino, ya sea mediante comentarios individuales o respaldando comunicados de apoyo emitidos por sus confederaciones regionales.

Eso lo deja al alcance de la mayoría simple que necesitaría para derrotar a un rival, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguno.

Hasta el martes, 49 federaciones, en su mayoría en Europa, se habían pronunciado contra Infantino.

Más de un tercio de los miembros de la FIFA aún no han anunciado su postura, y mucho podría cambiar de aquí a marzo. Una fecha clave es el plazo del 18 de noviembre para que los posibles rivales se inscriban en la contienda.

Sudamérica y África están con Infantino; Europa encabeza la oposición

La UEFA, el organismo que aglutina a las federaciones europeas, con el respaldo de la dirigencia de la Confederación de Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) y de la Confederación Asiática, ha prometido presentar al menos un rival contra Infantino. Quién sería sigue sin estar claro.

Es probable que el tema se trate cuando las 55 federaciones miembro de la UEFA se reúnan en Berlín esta semana.

La UEFA ha pedido a Infantino que renuncie, y muchos de sus miembros han retirado públicamente su apoyo. Pero no todos los miembros de la UEFA se han alineado: uno de sus principales asesores es de Azerbaiyán, que ha expresado su apoyo continuado a Infantino.

África y Sudamérica son bastiones de Infantino. En agosto, el comité ejecutivo de la confederación africana (CAF) confirmó “por unanimidad” su apoyo a Infantino. Sin embargo, no está claro si todos los miembros seguirán la línea de la CAF en marzo. La mayoría no ha expresado públicamente su opinión.

Se espera que Infantino asista a una reunión de la CAF en Cabo Verde esta semana.

Los 10 miembros de la Confederación Sudamericana (CONMEBOL) han respaldado a Infantino, incluida Argentina, finalista del Mundial. Quieren que Infantino amplíe el Mundial de 2030, lo que daría a Sudamérica más plazas y más partidos para organizar. La UEFA se opone a esa idea de 64 equipos.

La confederación asiática se ha sumado a las críticas a Infantino, pero sus miembros parecen estar lejos de la unidad. Qatar, anfitrión del Mundial 2022, ha expresado su apoyo al dirigente de la FIFA, mientras que Jordania ha declarado su oposición.

La CONCACAF también está dividida, con Estados Unidos y Canadá entre quienes se oponen a Infantino y México pronunciándose a favor.

En Oceanía, las Islas Salomón, Tahití y Nueva Caledonia han dicho que respaldan a Infantino, mientras que Nueva Zelanda retiró su apoyo en agosto.

El plan secreto de inversión lo cambió todo

Cuando el jefe de la FIFA vio la final del Mundial el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, contaba con el apoyo de casi todas las asociaciones miembro de la FIFA y había pocas dudas de que ganaría la reelección para un tercer mandato.

Apenas nueve días después, informes de prensa detallaron las conversaciones de Infantino con el inversor neoyorquino Josh Kushner —el hermano menor de Jared Kushner, yerno de Trump— para crear una filial de la FIFA que gestionara torneos como el Mundial.

Una reacción encabezada por el fútbol europeo y alimentada por altos ejecutivos de la FIFA obligó a Infantino a abandonar el plan de venta en un plazo de cuatro días. Desde entonces, muchas asociaciones europeas han puesto en duda su liderazgo y han retirado su apoyo una por una.

La UEFA incluso afirmó que está preparando una denuncia penal contra Infantino por el plan de inversión. La FIFA desestimó esas acciones legales calificándolas de “campaña de difamación”.

Cómo ser candidato y ganar la votación

Ningún presidente en funciones de la FIFA ha perdido una elección en los últimos 50 años. La capacidad de controlar y distribuir las ganancias del Mundial —que ahora se cuentan en miles de millones— a las federaciones miembro siempre ha sido una ventaja clave para quien ocupa el cargo.

Las reglas de la FIFA establecen que los candidatos deben haber “desempeñado un papel activo en el fútbol asociación (por ejemplo, como jugador o como dirigente dentro de la FIFA, una confederación o una asociación, etc.) durante dos de los últimos cinco años antes de ser propuestos”. Deben contar con “declaraciones de apoyo” de al menos cinco de los 211 miembros.

En una votación con dos candidatos, gana la mayoría simple de los votos válidos. Con tres o más candidatos, la mayoría ganadora es “dos tercios de los votos de las asociaciones miembro presentes y habilitadas para votar”. El candidato con el total más bajo en cada ronda queda eliminado hasta que haya un ganador con dos tercios, o hasta que queden solo dos candidatos.

En todo el mundo, algunos miembros tienen motivos para no anunciar su intención de voto. En la política del fútbol global existe desde hace mucho tiempo el temor a represalias por no respaldar al ganador. España, por ejemplo, probablemente no hará público su voto mientras compite con Marruecos —aliado cercano de Infantino— para albergar la final del Mundial de 2030.

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