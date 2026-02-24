La FIFA afirmó que está “siguiendo de cerca” la situación en Guadalajara después de que la ciudad, sede del Mundial, quedara sumida en el caos tras la muerte del líder del cártel Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

El fallecimiento del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en Jalisco el domingo, dio paso a una ola de violencia, con integrantes del grupo que provocaron disturbios en al menos 20 estados.

En varios puntos, carreteras quedaron bloqueadas con vehículos incendiados que levantaron densas columnas de humo, mientras bancos y comercios también fueron atacados con fuego. En Guadalajara, viajeros en el aeropuerto corrieron y se tiraron al suelo, presuntamente tras oír disparos desde una autopista cercana.

Los disturbios estallaron a solo cuatro meses de que la ciudad reciba a aficionados de todo el mundo para el Mundial, con el Estadio Akron, en Zapopan, como una de las tres sedes mexicanas que albergarán partidos este verano.

El recinto también tiene previsto acoger a finales de marzo encuentros de repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Sin embargo, han surgido dudas sobre si podrá garantizarse la seguridad de los aficionados ante la reacción violenta del cártel.

“En FIFA México estamos siguiendo de cerca la situación en Jalisco y mantenemos comunicación constante con las autoridades”, declaró un vocero del organismo a Reuters.

“Seguiremos atentos a las acciones e indicaciones de las distintas dependencias gubernamentales orientadas a mantener la seguridad pública y restablecer la normalidad. Asimismo, reiteramos nuestra estrecha colaboración con autoridades federales, estatales y locales”.

El impacto ya alcanza al fútbol nacional: la primera división confirmó que dos partidos programados para el domingo —Querétaro vs. Juárez FC en la liga masculina y Chivas vs. Club América en la liga femenina— quedaron pospuestos indefinidamente, y también se suspendieron dos encuentros de la segunda categoría.

Incendios provocan columnas de humo en Guadalajara ( @RaulFierroZ via X via REUTERS )

El partido femenino del domingo entre Necaxa y Querétaro, en Aguascalientes, fue suspendido cuando las jugadoras abandonaron el campo tras oír fuertes detonaciones fuera del Estadio Victoria, que se cree correspondían a disparos.

La selección mexicana tiene previsto enfrentar a Islandia el miércoles en un amistoso en el Estadio Corregidora, en Querétaro.

En otros ámbitos, el Abierto Mexicano comenzó el lunes según lo programado, aunque el británico Cameron Norrie sufrió una sorpresiva derrota ante el adolescente Rafael Jodar en menos de una hora.

El torneo femenino del Abierto de Mérida, en el este del país, también transcurrió con normalidad. Por su parte, la WTA reiteró que la seguridad de jugadoras, personal y espectadores es su “máxima prioridad”, en un contexto de mayor presencia policial en los alrededores de la sede.

En paralelo, Katie Boulter compite en el Yucatán Country Club y avanzó a la siguiente ronda tras imponerse en sets corridos a la brasileña Beatriz Haddad Maia.

Traducción de Leticia Zampedri