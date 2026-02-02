¿Por qué Cristiano Ronaldo habría entrado en “huelga” con Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo aparentemente habría entrado en una especie de “huelga” con Al-Nassr, en medio de un conflicto inusual relacionado con la forma en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) gestiona al club.

Ronaldo estuvo ausente para el partido del lunes ante Al-Riyadh, correspondiente a la Saudi Pro League, pese a no estar lesionado ni suspendido. Su ausencia llamó la atención porque se produjo en plena lucha por el título, dejando a sus compañeros en un momento clave de la temporada.

El motivo de este nuevo gesto de inconformidad estaría relacionado con el mercado de fichajes de invierno. Según versiones, el capitán de Portugal estaría molesto por lo que considera un trato preferencial hacia otros clubes de la liga que también pertenecen al PIF, en detrimento de Al-Nassr.

Al-Nassr es uno de los cuatro equipos de la Saudi Pro League que pertenecen al Estado saudita, junto con Al-Hilal, Al-Ahli y Al-Ittihad, todos dentro de la cartera del PIF. Actualmente, Al-Hilal lidera la liga con un punto de ventaja sobre Al-Nassr en segundo lugar.

Al-Hilal, campeón de liga en la primera temporada completa de Ronaldo en Arabia Saudita, ha tenido un mercado de fichajes muy activo. En enero incorporó al delantero Karim Benzema, procedente de Al-Ittihad, además del defensor español Pablo Marí y del joven talento del Rennes Mohamed Kader Meïté, fichaje que habría costado alrededor de 35,5 millones de dólares.

En contraste, Al-Nassr solo incorporó al defensor central iraquí Hayer Abdulkareem, de 21 años. Esta falta de refuerzos habría provocado el enojo del delantero portugués de 40 años, quien sigue siendo la gran figura del proyecto futbolístico saudita.

El director ejecutivo de Al-Nassr, José Semedo, declinó hacer comentarios, según los medios saudíes.

Ronaldo firmó en junio pasado una extensión de contrato por dos años con Al-Nassr, que según reportes estaría valuada en torno a $680.000 por día, consolidándolo así como el principal rostro del ambicioso plan del fútbol saudita.

Cristiano Ronaldo firmó una extensión de contrato de dos años con el Al-Nassr en junio ( (PA Wire) )

Sin embargo, este último acontecimiento ha puesto su futuro en duda.

El atacante sigue decidido a continuar jugando mientras persigue la marca histórica de 1.000 goles, que está a 39 golpes de alcanzar. No obstante, con el paso del tiempo, no se descarta que busque salir de Al-Nassr si este conflicto no se resuelve pronto.

“Mi pasión sigue intacta y quiero continuar. No importa dónde juegue, ya sea en Medio Oriente o en Europa”, aseguró Ronaldo en diciembre, durante una ceremonia de premios en Dubái.

Y agregó: “Siempre disfruto jugar al fútbol y quiero seguir. Alcanzaré ese número (los 1,000 goles), seguro, si no tengo lesiones”.

Ronaldo también está habilitado para disputar el Mundial de este año con Portugal, luego de que la FIFA le concediera una polémica reducción de sanción tras la tarjeta roja que recibió ante Irlanda.

Ronaldo jugará en la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica a finales de este año ( PA Wire )

El delantero había sido expulsado por conducta violenta en Dublín y enfrentaba una suspensión habitual de tres partidos, lo que lo habría dejado fuera de dos de los tres encuentros de Portugal en la fase de grupos.

Sin embargo, la FIFA decidió suspender los dos partidos finales de la sanción, siempre y cuando Ronaldo no incurra en “otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el periodo de prueba”.

Mientras tanto, Al-Nassr está más preocupado por recuperar a Ronaldo lo antes posible, considerando que el portugués suma 17 goles en 18 partidos de liga esta temporada.

El próximo encuentro del club será especialmente significativo: enfrentará a Al-Ittihad el viernes 6 de febrero, uno de los equipos que, según se reporta, Ronaldo considera beneficiado por el trato preferencial dentro del esquema del PIF.