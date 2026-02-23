Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, murió el domingo en un operativo de fuerzas especiales mexicanas en el estado de Jalisco. Su fallecimiento desató una ola de violencia que se extendió por distintas regiones del país.

Cofundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Oseguera Cervantes encabezó una de las organizaciones criminales más poderosas de México. El grupo adquirió notoriedad tanto por su capacidad operativa como por su extrema violencia, además del uso de drones para atacar a organizaciones rivales y a las fuerzas de seguridad.

El operativo que culminó con su muerte estuvo precedido por horas de bloqueos carreteros en distintos puntos del estado, donde vehículos incendiados impidieron la circulación. Esta estrategia, habitual entre los cárteles, busca frenar el avance de las fuerzas armadas y dificultar los despliegues oficiales.

A sus 59 años, El Mencho figuraba desde hacía tiempo entre los principales objetivos de las autoridades. Era el criminal más buscado en México y uno de los más perseguidos por Estados Unidos. De hecho, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, monto que reiteró en diciembre de 2024.

open image in gallery El Mencho era buscado tanto en Estados Unidos como en México ( United States Drug Enforcement Administration )

Al CJNG se lo ha acusado de traficar cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, además de perpetrar múltiples homicidios en territorio mexicano. Por ello, el Gobierno de Trump lo designó como organización terrorista extranjera.

Si bien su nombre no alcanza la notoriedad del Cártel de Sinaloa, encabezado por el encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, en México el CJNG es ampliamente reconocido por su vasto arsenal, sus ataques contra el Ejército mexicano y sus brutales demostraciones de violencia.

¿Quién era El Mencho?

El Mencho creció en Aguililla, en el estado de Michoacán, dentro de una familia humilde dedicada al cultivo de aguacate. A los 14 años empezó a vigilar plantíos de marihuana y, en la década de 1980, emigró de forma ilegal al estado de California.

En Estados Unidos fue arrestado y deportado en varias ocasiones por delitos relacionados con drogas. Más adelante, ya en sus treinta, ingresó a las fuerzas policiales municipales de Cabo Corrientes y Tomatlán.

Tras su paso por la corporación, se unió al Cártel del Milenio y contrajo matrimonio con Rosalinda González Valencia, hermana de uno de los líderes del grupo. Con el tiempo ascendió dentro del Cártel del Milenio, que mantenía una alianza con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, las detenciones y muertes de sus dirigentes desataron una fractura interna y, posteriormente, una violenta disputa por el poder.

open image in gallery Tras su muerte, se ha registrado una fuerte ola de disturbios en México ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. )

¿Cómo ascendió en la organización?

La facción de El Mencho se impuso en la lucha por el poder y el grupo cambió su nombre a Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante la década de 2010 consolidó su liderazgo al frente del CJNG, expandiendo la organización hasta convertirla en uno de los principales grupos criminales de México, con presencia en los 50 estados del país. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo consideraba tan poderoso como el Cártel de Sinaloa.

Se convirtió en el rostro de algunas de las actividades criminales más mortíferas de México y escaló rápidamente en las listas de los más buscados tanto en México como en Estados Unidos.

¿Por qué delitos se lo buscaba?

En 2015, un operativo para capturar a El Mencho fracasó cuando integrantes del cártel derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes, lo que dejó nueve agentes muertos.

En Estados Unidos fue acusado en repetidas ocasiones ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia. La imputación más reciente, presentada en abril de 2022, lo señaló por la distribución de sustancias controladas con el fin de introducirlas en territorio estadounidense. Además, se le atribuyó el uso de armas de fuego en el marco de delitos de narcotráfico y en relación directa con ellos.

open image in gallery Un vehículo calcinado permanece frente a un supermercado dañado en Guadalajara ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. )

¿Cómo lo mataron?

El Mencho murió durante un intento de captura, cuando sus seguidores intentaron repeler a las tropas mexicanas.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa de México informó que el Ejército desplegó un operativo en el sur del estado de Jalisco para detenerlo, con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y de fuerzas especiales.

El cártel respondió con un contraataque y, en el enfrentamiento posterior, las fuerzas federales abatieron a cuatro integrantes del grupo criminal y dejaron heridos a otros tres, entre ellos su líder, quien falleció horas después.

Durante la operación también resultaron heridos tres soldados y dos personas fueron detenidas. En el lugar se aseguraron lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Traducción de Leticia Zampedri