¿Qué está pasando en México? Muerte de “El Mencho” desata violencia en 20 estados

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sido confirmada tras un enfrentamiento con militares en el occidente de México. Este suceso representa un golpe significativo para el cártel más poderoso del país y marca el mayor éxito del gobierno en su lucha contra el narcotráfico, un resultado que podría ser presentado al presidente estadounidense Donald Trump.

La operación que llevó a su abatimiento desencadenó una ola de violencia en 20 de los 32 estados mexicanos. Se registraron quemas y saqueos de decenas de establecimientos comerciales, sucursales bancarias y vehículos, además de 252 bloqueos de carreteras, muchos de los cuales fueron despejados horas después. Las autoridades de Jalisco, Michoacán y Guanajuato informaron de al menos 14 fallecidos, incluyendo siete miembros de la Guardia Nacional, y 64 personas detenidas.

El capo del CJNG, de 59 años, fue abatido durante el operativo en el estado de Jalisco, según reveló a The Associated Press una funcionaria federal que solicitó el anonimato, ya que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el caso.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional detalló que fuerzas especiales del Ejército, con el apoyo de diversas aeronaves de la Fuerza Aérea, se desplegaron en el municipio de Tapalpa —a unos 100 kilómetros (62 millas) al suroeste de Guadalajara, la capital de Jalisco— y allí se logró la detención de “El Mencho”, quien resultó gravemente herido en el lugar y murió mientras era trasladado a Ciudad de México por vía aérea.

Durante la operación fueron abatidos otros seis integrantes de la organización, se detuvo a dos personas y fueron asegurados vehículos blindados y diversos armamentos, entre ellos lanzacohetes. Tres elementos del Ejército resultaron heridos.

El gobierno informó en el comunicado que la captura y muerte de líder del CJNG se logró tras labores de inteligencia militar, y dentro del marco de coordinación y cooperación con autoridades de Estados Unidos, que aportaron “información complementaria” para la operación.

La participación de autoridades estadounidenses fue confirmada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señaló en la red social X que Estados Unidos “brindó apoyo de inteligencia” al gobierno mexicano para asistir en el operativo en el que murió Oseguera Cervantes, al que identificó como un “infame capo de la droga”.

Leavitt afirmó que “El Mencho” era un objetivo prioritario para ambos gobiernos por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos. A nombre del gobierno de Trump la vocera elogió y agradeció a los militares mexicanos por su cooperación y por concretar la exitosa operación.

Washington, que el año pasado declaró al CJGN una organización terrorista, había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Oseguera Cervantes.

En su cuenta en X, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a las fuerzas militares y el Gabinete de Seguridad por la acción, y confirmó que, derivado del operativo, se registraron diversos bloqueos y otras reacciones, pero no ofreció detalles.

La mandataria señaló que se coordina con los gobiernos de todos los estados, y exhortó a la población a mantener la calma.

Desde que inició su sexenio, en octubre de 2024, Sheinbaum —al igual que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador— ha criticado la estrategia de combate frontal a las organizaciones criminales promovida por gobiernos anteriores, que eliminaban a los líderes de estos grupos delictivos, pero con ello desataban olas de violencia al fracturarse los cárteles. Sin embargo, en el último año, desde que Trump llegó a la Casa Blanca por segunda vez, la presidenta se ha visto sometida a una enorme presión para que muestre resultados en el combate al narcotráfico.

Al felicitar a las autoridades mexicanas por la operación, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, expresó en su cuenta de X que la muerte de “El Mencho”, de quien dijo era uno de los capos "más sanguinarios y despiadados”, representa un “gran avance” para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.

Quemas y bloqueos

El fallecimiento de “El Mencho” desató decenas de incendios de comercios, vehículos y estaciones de gasolina, al igual que bloqueos de vialidades, en 20 estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Chiapas, Puebla, Baja California, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Aguascalientes, Estado de México, Sinaloa, Guanajuato y Zacatecas, lo que obligó a fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad en diferentes puntos y a trasladar a Jalisco nuevos contingentes del Ejército y la Guardia Nacional.

El gobierno de Guanajuato informó en la noche que fuerzas policiales y federales apresaron a 35 personas en 74 hechos violentos ocurridos en la jornada, todos derivados de la operación de Jalisco.

Ante los ataques y saqueos ocurridos en 81 tiendas de conveniencia y una veintena de sucursales bancarias, al igual que 61 bloqueos de vialidades, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó suspender el transporte público, que al final de la tarde se reestableció parcialmente, al levantarse algunos bloqueos viales.

Lemus escribió en X que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y se activó el “código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”.

“Vivimos horas críticas”, afirmó el gobernador de Jalisco en un video que difundió en su cuenta de la red social, al reconocer que se presentaron incidentes en el área metropolitana de Guadalajara y distintos lugares del estado. “Lo que vivimos hoy es excepcional”, agregó, sin ofrecer detalles.

Los ataques en Jalisco se concentraron en Guadalajara —que será una de las sedes mexicanas del Mundial de fútbol —, Chapala y la ciudad turística de Puerto Vallarta, donde se reportaron varios incendios de comercios y vehículos, así como una riña entre presos de la cárcel de esa localidad.

Algunos videos que circulaban en redes sociales mostraban columnas de humo elevándose sobre Puerto Vallarta y gente que corría presa del pánico en el aeropuerto de Guadalajara. El domingo por la tarde, Air Canada anunció que suspendía los vuelos a esa ciudad turística debido a la situación de inseguridad, y les aconsejó a sus clientes que no acudieran al aeropuerto, el cual suspendió sus operaciones. Otras aerolíneas internacionales y locales tomaron medidas similares, y las autoridades les recomendaron a los turistas no salir de los hoteles en Puerto Vallarta.

Tras la caótica jornada, los pocos aviones que arribaron en la noche a Guadalajara anunciaban a los pasajeros que el aeropuerto estaba operando con personal limitado debido a los incidentes violentos. Los pasajeros se movían nerviosos, revisando constantemente las noticias y contactando a sus familiares.

Jacinta Murcia, una vendedora de productos nutricionales de 64 años de edad, era una de las personas que caminaban nerviosas en la noche por el aeropuerto de la capital de Jalisco, donde más temprano los viajeros corrían y se escondían detrás de las sillas por temor a posibles actos violentos. La mayoría de los vuelos a la ciudad fueron suspendidos.

Murcia alternaba ansiosamente entre leer las noticias en las redes sociales que mostraban el rostro de “El Mencho” y enviar mensajes a sus hijos, que seguían su ubicación mientras ella intentaba llegar a su casa en Guadalajara.

“Mi plan hoy saliendo del aeropuerto es ver si hay taxis, pero todo me asusta. Que hay bloqueos, que hay toque de queda, que algo pueda pasar,” comentó.

Un funcionario estatal, que habló con la AP a condición de guardar el anonimato por no estar autorizado a declarar, detalló que durante la jornada de violencia murieron un elemento de la Guardia Nacional en Tapalpa y otros seis integrantes de esa fuerza en el municipio de Zapopan; un custodio de la cárcel de Puerto Vallarta, y un fiscal estatal en Guadalajara. El gobierno de Jalisco indicó en un comunicado que 13 personas fueron detenidas en sucesos de violencia, y otras 14 tras participar en supuestos saqueos de comercios.

Asimismo, el gobernador del estado occidental de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó en un mensaje en X que fuerzas estatales y federales se mantienen desplegadas para restablecer el orden y liberar las vías bloqueadas. En ese estado, que es vecino a Jalisco, se reportaron cinco diferentes enfrentamientos en los murieron cuatro presuntos criminales, informó el fiscal estatal, Carlos Torres. Además, fueron detenidas dos personas y tres elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos.

En el estado sureño de Guerrero, un efectivo de dicha Guardia y un civil resultaron heridos en un ataque a la fachada de las instalaciones de la fiscalía del puerto turístico de Acapulco.

A manera de medida preventiva ante la agudización de la violencia, las autoridades de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California, Querétaro, Colima y Nayarit, entre otros estados, anunciaron la suspensión de las actividades escolares el lunes.

Orígenes del CJNG

El capo era originario del municipio de Aguililla, Michoacán. En su juventud emigró a Estados Unidos, y al retornar se sumó a las fuerzas del narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”. Tras la muerte de ese capo, Oseguera Cervantes y Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, crearon el CJNG hacia 2009.

En un principio, la agrupación operó al servicio del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Tres años después, el CJNG se independizó y ahora disputa plazas para el narcotráfico con sus antiguos aliados en varios puntos del país.

La DEA ha reconocido que el CJNG tiene presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa, que se estima opera en 19 estados del país. Algunos analistas consideran que la presencia del CJNG se extiende a 25 estados, con predominio en Jalisco, que es considerado su bastión. Las operaciones del cártel también se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos, según la agencia antinarcóticos estadounidense.