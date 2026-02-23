Partidos de fútbol pospuestos por violencia tras muerte de 'El Mencho' a manos del Ejército

Cuatro partidos de fútbol de alto nivel fueron pospuestos el domingo después de que el Ejército mexicano matara al líder de un poderoso cártel de la droga en una localidad cercana Guadalajara, una de las ciudades mexicanas anfitriona del Mundial.

Dos encuentros de primera división —Querétaro vs. Juárez FC en el torneo masculino y Chivas vs. América en la liga femenil— fueron pospuestos y dos de la segunda categoría fueron cancelados.

La selección nacional de México tiene programado un partido amistoso contra Islandia para el miércoles en el estadio Corregidora, en Querétaro. La Federación Mexicana de Fútbol no ha hecho ningún movimiento público para posponerlo.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien encabezaba el Cártel Jalisco Nueva Generación, resultó herido en Tapalpa, Jalisco, a unas dos horas en auto al suroeste de Guadalajara, y murió mientras era trasladado en avión a Ciudad de México.

Tras su muerte, integrantes del cártel incendiaron autos y bloquearon carreteras en casi una docena de estados mexicanos.

La capital de Jalisco, Guadalajara, tiene previsto albergar cuatro partidos del Mundial en junio, incluidos dos en los que participará Corea del Sur. México, coanfitrión, España, Uruguay y Colombia también jugarán allí.

El cártel CJNG es considerado el más poderoso de México, con un estimado de 19.000 integrantes y operaciones que abarcan 21 de los 32 estados del país. El gobierno de Donald Trump lo ha designado como organización terrorista extranjera.

El Abierto Mexicano, un torneo de tenis de la ATP, comenzará el lunes en la GNP Arena de Acapulco, Guerrero. Los organizadores emitieron un comunicado el domingo en el que señalaron: “la operación del torneo continúa con normalidad”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes