Brasil ha caído de su pedestal, y el camino de regreso a la élite será largo y doloroso

Fue el fin del mundo para Brasil. “Así es el fútbol”, declaró Carlo Ancelotti, encogiéndose de hombros. Pocos tienen la entereza para afrontar la decepción con tanta serenidad. Brasil quizás imaginó que su Mundial terminaría en el MetLife Stadium, y así fue: pero en octavos de final, no en la final; con una derrota ante Noruega, y sin una victoria sobre Francia o España. Habrá una ausencia notable en cuartos de final: por primera vez desde 1990, no hay selección brasileña.

Ancelotti, habitual ganador de la Champions League, no será campeón del mundo: al menos no por ahora, aunque el entrenador tiene contrato hasta 2030, cuando estará en sus setenta; y cuando Brasil estará en su racha más larga sin ganar la Copa del Mundo. Nunca antes habían pasado seis torneos sin triunfar. Ahora sí.

La unión de Don Carlo, el máximo ganador de la Champions League, y Brasil, la selección más exitosa en la historia de los Mundiales, prometía gloria y resultó en fracaso para ambos. Pero quizás Ancelotti fue el parche más ingenioso, encargado de encubrir los numerosos fallos de la Seleção. En cambio, estos terminaron por quedar en evidencia.

La conclusión demoledora podría ser que Brasil simplemente ha vuelto a caer en el olvido. Un torneo en el que empataron con Marruecos y fueron derrotados por Noruega estuvo marcado por emboscadas de fuerzas emergentes. Marruecos tuvo más disparos a puerta que ellos, Noruega más posesión y más goles. Brasil tiene el prestigio, el glamour, la historia, la camiseta, el romanticismo; pero tal vez ya no el equipo. O al menos no todo.

El declive podría remontarse a casi un cuarto de siglo, desde que el doblete de Ronaldo derrotara a Alemania en Yokohama. Desde entonces, Brasil solo ha alcanzado una semifinal jugando en casa. En seis Mundiales consecutivos, ha caído ante rivales europeos, ya sea Francia, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Croacia o ahora Noruega. En los últimos tres, un país de 200 millones de habitantes, que produce más jugadores que ningún otro, ha sido eliminado por naciones de 11, cuatro y cinco millones de habitantes, respectivamente.

Pero entre los cinco millones de noruegos se encuentra Erling Haaland, el destructor de los sueños brasileños. En Nueva Jersey se produjo un contraste sorprendente: Haaland contra Matheus Cunha. El jugador del Manchester United provocó un penalti. El del Manchester City marcó dos goles.

open image in gallery La eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial deja a Carlo Ancelotti con la dolorosa tarea de reconstruir la selección nacional ( Getty )

open image in gallery Erling Haaland se erigió como el verdugo de Brasil cuando Noruega eliminó a los cinco veces campeones del mundo ( AP )

Cunha no es realmente un número 9 y Ancelotti no parece convencido con él. Quizás el italiano debería haber convocado a Joao Pedro, una sorprendente ausencia en la lista, pero tampoco es Romario ni Ronaldo. Brasil no tiene un delantero centro de élite.

Y ahí radica parte del problema: en demasiadas posiciones, la selección actual de Brasil palidece en comparación con sus predecesoras. Los campeones del mundo, Dunga y Cafú, quienes en su día estuvieron presentes en el MetLife Stadium, son un recordatorio de lo que le falta a Brasil: un mediocampista defensivo en la plenitud de su carrera y un lateral ofensivo al más puro estilo brasileño.

La extraña escasez de laterales brasileños fue un factor determinante en 2022, y lo sigue siendo. Es revelador que Danilo siga siendo su mejor opción. La ausencia de Eder Militao por lesión tampoco ayudó, pero él es más bien un defensa central.

open image in gallery Matheus Cunha (a la izquierda) consiguió un penalti para Brasil, pero no pudieron vencer a Noruega ( Reuters )

open image in gallery Carlo Ancelotti, varias veces ganador de la Liga de Campeones, no logró que Brasil destacara en el Mundial ( Reuters )

En el mediocampo, Brasil ha visto lo mejor y lo peor de Casemiro en este torneo. Su suplente fue Fabinho, apenas más joven, retirado por el Liverpool hace tres años. Bruno Guimaraes tuvo cuatro asistencias, pero falló un penalti crucial. Brasil, cuyo mediocampo sufrió contra Marruecos, necesita una renovación en la zona central del campo, y no solo porque se ha quedado atrás ante equipos que dominan la posesión. Les faltó movilidad y capacidad para retener el balón. “Es muy evidente que en el mediocampo tenemos que mover a algunos jugadores”, dijo Ancelotti.

El técnico adoptó una postura cortoplacista al traer de vuelta a Casemiro. El veterano era uno de los once jugadores de treinta y tantos años en la sexta plantilla más veterana del Mundial. Hay algunos talentos emergentes —Endrick, Estevao, Rayan—, pero estos dos últimos juegan en las bandas, donde Brasil tiene menos necesidad de sangre nueva.

open image in gallery Neymar jr. nunca ganará el Mundial con Brasil ( Reuters )

open image in gallery Noruega es la última de las selecciones más pequeñas en derrotar a Brasil en el Mundial ( AP )

Brasil podría alegar mala suerte en algunos aspectos. Parecía depender demasiado de Vinicius Júnior tras perder a dos de sus tres extremos titulares: Rodrygo en marzo y Raphinha en la fase de grupos. Esta última baja tuvo un alto precio. El jugador del Barcelona habría lanzado el penalti en la primera parte contra Noruega, no Guimarães, si hubiera estado en el campo.

El sorprendente regreso de Neymar pareció surgir más de la desesperación que de la inspiración, un deseo más que una estrategia para ganar el Mundial. Marcó un penalti en el minuto 100 en lo que, incluso antes de que insinuara su retiro internacional, tenía el potencial de ser su última convocatoria; las lágrimas que derramó al final del partido quizás fueron egoístas, pero comprensibles: nunca ganará la Copa del Mundo. Tiene el récord goleador de Pelé con Brasil, pero no sus medallas. Que algunos de los pocos miembros de esta selección brasileña que podrían considerarse de clase mundial ahora, como Marquinhos y Alisson, también estén en la treintena, plantea la pregunta de quién y qué vendrá después.

Brasil carga con el peso de ser Brasil, con todo lo que eso implica, cuando se esperaría menos de este grupo con otra camiseta. Sus dos cómodas victorias fueron contra Escocia y Haití, dos selecciones que quedaron rezagadas. Apenas lograron vencer a Japón; luego, como contra Marruecos, Brasil fue el equipo más débil hasta que Ancelotti realizó cambios acertados.

En el contexto del pasado de Brasil, la valoración de Ancelotti sonó excesivamente halagadora. “No hicimos una campaña mundialista espectacular, pero sí una buena”, dijo. Sin embargo, una eliminación en octavos de final nunca es buena para Brasil. Ni para un entrenador con cinco títulos de la Champions League, cuya motivación seguramente era superar el Mundial de 1994, cuando era segundo entrenador de Italia y quedaron subcampeones del mundo. Entonces, el triunfo estuvo agonizantemente cerca, pero esta vez, vergonzosamente lejos. “Todos estamos profundamente decepcionados”, dijo Ancelotti, y añadió: “A veces hay que lidiar con la tristeza y el sabor amargo de una derrota. Estoy muy acostumbrado a eso”. Y para Brasil, cada cuatro años trae consigo la amargura de una eliminación en un país pequeño, en un partido al que llegan como favoritos, y cuando las deficiencias de su equipo quedan al descubierto en un escenario mundial.

Traducción de Sara Pignatiello