La fase de grupos del Mundial de 2026 llegó a su fin y comienzan las eliminatorias en Norteamérica.

Por primera vez en la historia del Mundial, 48 selecciones participaron en el torneo. Se dividieron en 12 grupos de cuatro, y a los países coanfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) se les otorgó el estatus de cabezas de serie en el sorteo.

Los 12 ganadores de grupo y los 12 subcampeones pasan automáticamente a la ronda de 32, a los que se suman los ocho mejores terceros, según los puntos y la diferencia de goles al final de la fase de grupos.

En total, 16 países regresan a casa después de la fase de grupos.

¿Qué equipos pasaron a la eliminatoria de 32?

Grupo A: México, Sudáfrica

Grupo B: Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos

Grupo D: EE. UU., Australia, Paraguay

Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia

Grupo G: Bélgica , Egipto

Grupo H: España, Cabo Verde

Grupo I: Francia , Noruega, Senegal

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia

Grupo K: Colombia, Portugal, República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana

¿Quiénes fueron eliminados en fase de grupos?

Grupo A: República Checa, Corea del Sur

Grupo B: Catar

Grupo C: Haití, Escocia

Grupo D: Turquía

Grupo E: Curazao

Grupo F: Túnez

Grupo G: Nueva Zelanda, Irán.

Grupo H: Uruguay, Arabia Saudita

Grupo I: Irak

Grupo J: Jordania

Grupo K: Uzbekistán

Grupo L: Panamá

La FIFA confirmó en la cuenta oficial de X las agrupaciones para las rondas de dieciseisavos:

Resultados

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá: 0-1 y pasa Canadá

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón: 2-1 y pasa Brasil

Alemania vs. Paraguay: 1-1, 3-4 en penales y pasa Paraguay

Países Bajos vs. Marruecos: 1-1, 2-3 en penales y pasa Marruecos

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega: 1-2 y pasa Noruega

Francia vs. Suecia: 3-0 y pasa Francia

México vs. Ecuador: 2-0 y pasa México

Miércoles 1.º de julio

Inglaterra vs. RD Congo: 2-1 y pasa Inglaterra

Bélgica vs. Senegal: 3-2 y pasa Bélgica

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: 2-0 y pasa Estados Unidos

Jueves 2 de julio

España vs. Austria: 3-0 y pasa España

Potugal vs. Croacia: 2-1 y pasa Portugal

Suiza vs. Argelia: 2-0 y pasa Suiza

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto: 1-1, 2-4 en penales y pasa Egipto

Argentina vs. Cabo Verde: 3-2 y pasa Argentina

Colombia vs. Ghana: 1-0 y pasa Colombia

Octavos de final

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos: 0-3 y pasa Marruecos

Paraguay vs. Francia: 0-1 y pasa Francia

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega: 1-2 y pasa Noruega

México vs. Inglaterra: 2-3 y pasa Inglaterra

Lunes 6 de julio

España vs. Portugal: (1 p. m., hora estándar central de México, y 3 p. m. EST)

Estados Unidos vs. Bélgica: (6 p. m., hora estándar central de México, y 8 p. m. EST)

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto: (10 a. m., hora estándar central de México, y 12 p. m. EST)

Suiza vs. Colombia: (2 p. m., hora estándar central de México, y 4 p. m. EST)

Cuartos de final

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos: (2 p. m., hora estándar central de México, y 4 p. m. EST)

Viernes 10 de julio

por definir (1 p. m., hora estándar central de México, y 3 p. m. EST)

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra (3 p. m., hora estándar central de México, y 5 p. m. EST)

por definir (7 p. m., hora estándar central de México, y 9 p. m. EST)

Semifinales

Martes 14 de julio

por definir (1 p. m., hora estándar central de México, y 3 p. m. EST)

Miércoles 15 de julio

por definir (1 p. m., hora estándar central de México, y 3 p. m. EST)

Eliminatoria por el tercer lugar

Sábado 18 de julio

por definir (3 p. m., hora estándar central de México, y 5 p. m. EST)

Final

Domingo 19 de julio

por definir (1 p. m., hora estándar central de México, y 3 p. m. EST)

La Copa Mundial comenzó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario de uno de los goles más famosos y polémicos de Diego Maradona, “la mano de Dios”, en el juego contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986.

También fue escenario de dos finales clásicas de la Copa del Mundo: la victoria de Brasil sobre Italia en 1970, que incluyó el icónico gol colectivo de Carlos Alberto para sellar un triunfo por 4-1; y la victoria de Argentina por 3-2 sobre Alemania Occidental en 1986, donde Jorge Burruchaga anotó el gol de la victoria en el minuto 84.

México y Canadá serán sede de 13 partidos cada uno, y Estados Unidos será sede de 78. A partir de los cuartos de final, Estados Unidos será sede de todos los partidos restantes, y la final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.