Adiós a Luka Modrić, el improbable héroe del Mundial que cambió a la selección croata para siempre

Cuando todo terminó, Luka Modrić se vio envuelto en un abrazo de Cristiano Ronaldo, una figura menuda casi engullida por un excompañero mucho más alto. Fue un recordatorio instantáneo de lo improbable que ha sido la carrera de este hombre de mediana edad con el cuerpo de un niño; el futbolista de un pequeño país que, con él como su incansable líder, casi conquistó el mundo del fútbol.

La trayectoria de Modrić en el Mundial ha sido una historia fascinante. El desenlace fue cruel: Croacia celebró con euforia cuando parecía que Josko Gvardiol había marcado el gol del empate en el minuto 103 contra Portugal. Los expertos en ir a la prórroga parecían haberlo hecho de nuevo. Sin embargo, el VAR se pronunció y Croacia quedó eliminada. Portugal avanzó. La carrera mundialista de Modrić ha llegado a su fin, con medallas de plata y bronce, el Balón de Oro y el Balón de Bronce, y quizás incluso un lugar entre los once históricos del torneo.

open image in gallery El portugués Cristiano Ronaldo junto a su antiguo compañero en el Real Madrid, el croata Luka Modrić ( AP )

“Lamento que haya terminado así, con una derrota”, dijo el seleccionador croata, Zlatko Dalic. Siendo realistas, tenía que terminar en derrota; Croacia es uno de los equipos más difíciles de vencer cuando hay mucho en juego, pero no iban a ganar este torneo. Sin embargo, la forma en que lo consiguieron fue a la vez desgarradora y valiente. Si había una manera de seguir adelante, era esta, más allá de las decisiones polémicas. Modrić se esforzó al máximo, el gran virtuoso que nunca se rindió.

“Luka jugó especialmente bien en la segunda parte y fue, una vez más, uno de nuestros jugadores clave”, añadió Dalic, y siguió: “Demostró su calidad y su carácter, y por supuesto, lideró a Croacia hasta el final”. Como epitafio, el de “el hombre que lideró a Croacia hasta el final” no está nada mal.

open image in gallery Luka Modrić nunca se rindió, aunque Croacia quedara eliminada ante Portugal en circunstancias muy duras ( AP )

Es al menos una despedida, quizás varias. Un clásico en Canadá marcó el último partido de Modrić en la Copa del Mundo; tendrá 44 años cuando el torneo vuelva a celebrarse en 2030. Aún está por verse si su partido número 202 fue el último. Dalic sugirió que podría haber un cambio más amplio hacia otra generación.

“El fin de una era”, dijo el entrenador. Se negó a responder si, tras nueve años al mando, su etapa en el equipo llegaría a su fin. Pero habló de Modrić, de su compañero en el mediocampo Mateo Kovacic y del goleador de 37 años Iván Perisic, y agregó: “Es hora de que los jugadores más jóvenes adquieran experiencia”.

Pocos superan a Modrić. Termina igualado con Paolo Maldini, otro que alcanzó una final y otra semifinal y consagró torneos, con 23 apariciones en la Copa del Mundo. Solo cuatro hombres han disputado más, entre ellos Ronaldo.

Ha habido momentos en que este Mundial parecía demasiado exigente para algunos de los jugadores veteranos. Inicialmente, ese podría haber sido el veredicto sobre Modrić. Su participación comenzó mal, cometiendo un penalti y siendo sustituido antes de la hora de juego contra Inglaterra. Terminó de forma brillante. Ronaldo avanzará en el torneo, pero, ese día, Modrić superó al delantero suplente, jugando, incluyendo el tiempo de descuento, alrededor de 110 minutos.

“Me encantaría contar con un jugador así”, dijo Roberto Martínez. El seleccionador portugués rara vez necesita que se le invite a elogiar, pero el purista que lleva dentro no dudó en hacerlo. “La longevidad que tiene: juega como un joven. La capacidad de pensar; Modrić es un magnífico ejemplo de ello”, expresó.

Ahí quedó una muestra de su talento para la estrategia futbolística. Hubo momentos en la primera mitad en los que Modrić estaba tan retrasado que casi actuaba como tercer central. Pero en otro momento vio el hueco, se lanzó al ataque desde atrás y, por un instante, fue el jugador más adelantado, persiguiendo un balón largo. No llegó a él, pero vio la oportunidad antes que nadie.

Tuvo menos contacto con el balón que el que solía tener Croacia. Puede que el testigo entre los maestros del pase haya pasado a João Neves y Vitinha, la dupla del mediocampo portugués. Pero Modrić supo elegir sus momentos y planificó su juego con maestría. Demostró una gran habilidad.

open image in gallery Es posible que Luka Modrić se haya retirado como “maestro del pase” ( Getty )

Y había un compromiso inquebrantable con la causa. Hubo un momento en la segunda mitad en que Rafael Leão aceleró a fondo por la banda izquierda de Portugal, buscando acelerar el ataque. A pocos metros hacia el centro, persiguiéndolo desesperadamente, estaba Modrić; sus piernas de cuarenta años eran más lentas que las del extremo, pero más rápidas de lo que cabría esperar. Es un hombre pequeño con un gran corazón.

Y con grandes logros. Ronaldo tuvo unas palabras tras el pitido final. “Sigue siendo una leyenda del fútbol”, dijo el antiguo compañero de Modrić en el Real Madrid, y continuó: “Le he dicho muchísimas veces: ‘Enhorabuena por todo, te deseo lo mejor en los próximos años de tu carrera’”.

¿Los próximos? Modrić cumple 41 años en septiembre. Acumula 967 partidos con su club, además de los 202 con su selección. Si alguien se ha ganado el derecho a retirarse, es él. Por ahora, esto solo se insinúa, más que confirmarse. Seguramente, ni siquiera él podrá desafiar al tiempo por mucho más. Pero su legado perdurará. “Quedará para siempre en la historia del fútbol”, afirmó Martínez.

open image in gallery Luka Modrić ganó el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial de 2018 ( Getty )

Desde que se creó el Balón de Oro en 1982, solo Diego Maradona, el Ronaldo brasileño y Lionel Messi han subido al podio dos veces. El mejor futbolista croata de todos los tiempos llevó a Croacia más lejos de lo que un país pequeño debería llegar, y lo volvió a hacer. Dalic habló de “aquellos que han obrado un milagro dos veces”. Más que nadie, Modrić fue el hombre milagroso de Croacia. No hubo más milagros. Pero con el hombre que guio a Croacia hasta el final, siempre existió la esperanza de que pudiera ocurrir otro.

Traducción de Sara Pignatiello