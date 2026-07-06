Trump califica de “muy sospechoso” al árbitro de la FIFA tras la roja a Balogun y revela lo que dijo a Infantino

El presidente Donald Trump calificó de "muy sospechoso" al árbitro que expulsó al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el partido de la Copa del Mundo frente a Bosnia-Herzegovina, en medio de la controversia por la posterior anulación de la sanción de un encuentro impuesta al jugador.

En declaraciones realizadas el lunes desde la Casa Blanca, antes del duelo de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, en el que Balogun podrá jugar tras la revocación de su suspensión, Trump aseguró que la expulsión fue injustificada.

"Vi la jugada y me encantan los deportes. Eso no fue falta. Ni siquiera era una infracción", afirmó.

"Ese árbitro, que resulta un poco sospechoso si uno revisa su historial, tomó una decisión que nadie podía creer. Es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores, y le mostró la tarjeta roja. Yo ni siquiera sabía qué significaba una tarjeta roja... Así que pedí a la FIFA que revisara la decisión".

"No tenía idea de lo que implicaba una tarjeta roja. Cuando me lo explicaron, dije: '¡Eso no puede ser!'", añadió.

Trump también rechazó las críticas de quienes consideran que su intervención podría sentar un precedente negativo al intentar influir en una decisión disciplinaria de la FIFA. Sin embargo, poco después desvió la conversación hacia el baloncesto para quejarse del trato "bastante duro" que, según él, recibe la estrella de las Indiana Fever, Caitlin Clark, durante los partidos.

open image in gallery El delantero estadounidense Folarin Balogun fue expulsado en el partido ante Bosnia-Herzegovina, pero la FIFA revocó posteriormente su suspensión de un encuentro ( Getty )

"Creo que nuestra joven y extraordinaria jugadora de baloncesto, Caitlin, ha sido tratada con bastante dureza, si quieren saber la verdad", afirmó Trump.

"Fue una situación muy distinta. Fue algo lamentable".

Al referirse al decisivo partido entre Estados Unidos y Bélgica, el mandatario añadió: "Si nos ganan, los felicitaremos. Pero si nos ganan de otra manera... bueno, diré que fue un fraude, igual que las elecciones de 2020, aunque no voy a entrar en detalles".

Las declaraciones de Trump sobre el árbitro brasileño Raphael Claus, quien dirigió la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina la semana pasada en San Francisco y expulsó a Balogun por una falta sobre el defensor Tarik Muharemovic a los 64 minutos, se produjeron un día después de que la FIFA suspendiera la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense, una decisión poco habitual.

Como se informó, Trump llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien el año pasado le entregó el denominado "Premio de la Paz de la FIFA", un reconocimiento que generó numerosas críticas, para pedirle que interviniera en favor de Balogun.

La FIFA aceptó suspender la sanción y explicó su decisión en un comunicado.

"De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la aplicación de la suspensión de un partido queda suspendida durante un período de prueba de un año.

"Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese período, la suspensión volverá a entrar en vigor, sin perjuicio de cualquier otra sanción que pueda imponerse por la nueva infracción", señaló el organismo.

open image in gallery Donald Trump habla en el Despacho Oval el lunes, antes del partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica ( Reuters )

El domingo, Trump recurrió a Truth Social para agradecer a la FIFA por haber "corregido una gran injusticia". Fue su primera intervención destacada en torno a la Copa del Mundo, ya que hasta ese momento no había asistido a ningún partido del torneo, pese a que Estados Unidos es uno de los países anfitriones junto con Canadá y México.

Antes de ello, el secretario de Estado, Marco Rubio, había asegurado que la selección estadounidense "salió perjudicada" con la expulsión de Balogun, dejando entrever el malestar del gobierno por la decisión arbitral.

Según diversos reportes, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, también mantuvieron contactos privados con la FIFA para abordar el caso.

Aunque la decisión fue celebrada por el seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, y por el capitán Christian Pulisic, las críticas no tardaron en llegar desde otros sectores del fútbol.

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, ironizó sobre la medida: "No sabía que el 5 de julio era el Día de los Inocentes. Pensé que era una Copa del Mundo".

"No estamos defendiendo solo a nuestra selección o a nuestra federación; estamos defendiendo la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de los Mundiales que se toma una decisión así", añadió.

La Real Federación Belga de Fútbol aseguró estar "asombrada" por la resolución, al recordar que el reglamento del torneo no contempla un proceso de apelación para este tipo de sanciones disciplinarias. Por su parte, la UEFA consideró que la FIFA había "cruzado una línea roja" al adoptar una decisión que calificó de "injustificable".

Las críticas también llegaron desde el Reino Unido. En ITV, Gary Neville describió la suspensión de la sanción como "una auténtica vergüenza", mientras que Wayne Rooney declaró en la BBC: "Si yo fuera el rival de Estados Unidos, estaría furioso. Creo que es un error en todos los sentidos. Me parece una auténtica deshonra".

Otros analistas advirtieron que la controversia podría empañar la campaña de la selección dirigida por Pochettino, que comenzó el torneo con una contundente victoria por 4-1 sobre Paraguay, partido en el que Balogun marcó dos goles, y posteriormente terminó como líder del Grupo D.

Traducción de Leticia Zampedri