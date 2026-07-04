Un "recargado" Klopp confirma conversaciones con la selección de Alemania

Jürgen Klopp ha confirmado que se encuentra en negociaciones para tomar las riendas de la selección de Alemania, y asegura que se siente “recargado" después de dejar al Liverpool.

Klopp es el candidato preferido de la federación alemana de fútbol después de que Julian Nagelsmann presentó su renuncia el viernes, cuatro días después de que Alemania quedó eliminado en tanda de penales ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial.

“Julian ha dado un paso al costado y la (federación) está trabajando en la sucesión y se ha puesto en contacto conmigo en el marco de esas consideraciones”, afirmó Klopp el viernes por la noche en declaraciones para la cadena alemana Magenta TV.

Klopp fue el único entrenador mencionado en el comunicado de la federación sobre el futuro de la selección, en el que señaló que Klopp había “manifestado su disposición” para asumir el cargo.

Klopp indicó que las conversaciones tomarían tiempo debido a su contrato actual como responsable global de fútbol para la red de clubes de Red Bull.

Klopp no se ha desempeñado como entrenador desde que dejó al Liverpool en 2024; en ese momento dijo que se estaba “quedando sin energía” después de pasar ocho años con el club al que llevó a títulos de la Premier League y la Liga de Campeones.

“Hace unos dos años paré en Liverpool y dije que me faltaba energía para otro trabajo o para otro año más con el Liverpool. Desde entonces me siento más que recargado, estoy listo”, afirmó.

El próximo seleccionador de Alemania tendrá que hacer cambios a gran escala, y Klopp dijo que necesitaría de “conversaciones intensivas” con la federación para acordar los puntos clave sobre cómo transformar al equipo.

Este fue el tercer Mundial consecutivo en el que Alemania no alcanza los octavos de final. La selección alemana no ha ganado un partido de eliminación directa desde que venció a Argentina en la final de 2014.

Klopp dijo que Nagelsmann era un “excelente entrenador” y que no era culpable de los problemas de raíz del equipo.

“El fútbol alemán se encuentra actualmente en un claro punto de inflexión", indicó Klopp. “En estos momentos necesitamos cambiar las cosas de manera fundamental. Ya sea si al final me quedo yo o quien sea, eso no cambia el hecho de que se necesitan cambios”.

Klopp ha tenido una destacada presencia como analista en la televisión alemana durante el Mundial, e incluso participó en entrevistas en cancha con Nagelsmann. Pocas horas después de la derrota ante Paraguay, dijo que no había pensado en asumir el cargo con la selección de Alemania.

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