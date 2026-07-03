Con la fiebre del Mundial en Brasil, crece el escrutinio sobre las apuestas deportivas

Cuando llega la temporada del Mundial al Brasil apasionado por el fútbol, banderines verdes y amarillos decoran restaurantes, bares y edificios de apartamentos, las calles se pintan con banderas y balones de fútbol, y las conversaciones sobre los partidos de la querida selección nacional están por todas partes.

Pero este año, otro tema ha pasado a primer plano: la proliferación de anuncios de apuestas en los partidos, incluso mientras el país lidia con un aumento del juego que deja a algunos con deudas asfixiantes y ha hecho que el número de personas que buscan atención por adicción se haya más que duplicado en los últimos cinco años, según el Ministerio de Salud de Brasil.

La empresa fintech brasileña Klavi afirmó en un estudio basado en una muestra de 1,2 millones de personas que, desde que comenzó el Mundial de la FIFA, el porcentaje de brasileños que apuestan se ha más que triplicado, al pasar del 11% en mayo, antes de que arrancara el torneo, a alrededor del 35% a finales de junio.

Los anuncios, que se han extendido más allá de las pausas comerciales tradicionales para incluir respaldos en vivo de presentadores y promociones de cuotas en tiempo real, han desatado una nueva ola de indignación, y políticos de todo el espectro han pedido controles más estrictos.

Cuando las apuestas deportivas se legalizaron en 2018, la publicidad y el patrocinio desbordados, sumados a un mercado sin regulación, derivaron en una turbulencia que llevó al gobierno a impulsar nuevas normas en 2023. El ministro de Finanzas de Brasil, Dario Durigan, señaló a principios de esta semana que el gobierno anunciaría nuevas medidas para aumentar la regulación.

El Ministerio de Finanzas de Brasil informó en un comunicado a The Associated Press el jueves que había pedido a dos medios de comunicación y a cuatro operadores de apuestas que dieran explicaciones sobre contenido que podría haber infringido las leyes. Las autoridades también ordenaron la suspensión inmediata de cualquier anuncio que se encontrara en violación de la normativa vigente, añadió el ministerio.

Brasil se ha convertido en el tercer mercado más grande del mundo para las apuestas deportivas, detrás de Estados Unidos y el Reino Unido, según un informe de 2023 de la empresa de análisis de datos Comscore.

Se estima que las apuestas y el juego le cuestan a la sociedad brasileña 38,8 mil millones de reales (7.000 millones de dólares) al año y aumentan el suicidio y la depresión, de acuerdo con un estudio de 2025 del Instituto de Estudios para Políticas de Salud, una organización sin fines de lucro.

“Estamos presenciando una tragedia humanitaria que se desarrolla en Brasil”, manifestó el senador Eduardo Girão durante una audiencia pública sobre el problema en el Senado el jueves.

El tema ha llevado a músicos como Gilberto Gil y Caetano Veloso a participar en una campaña que exige leyes más estrictas.

Impacto en la salud mental

Michael Marcos, un inspector de transporte de 22 años del estado nororiental brasileño de Alagoas, está entre quienes sufrieron ansiedad por las apuestas el año pasado. Decidió tomarse un descanso de seis meses, antes de retomar el hábito durante el Mundial.

“Ver jugar a Brasil ya es una experiencia emocional. Pero si apuesto 1.000 reales (200 dólares) por ellos, la emoción será aún mayor porque hay una tensión añadida sobre si voy a ganar o perder dinero”, explicó Marcos.

Para limitar el impacto en su salud mental, Marcos solo está apostando por selecciones —como Francia— que cree que tienen muchas probabilidades de ganar. Hasta ahora, asegura que su estrategia le ha funcionado. Aun así, planea dejarlo al final del torneo.

CazéTV, una plataforma de streaming en YouTube y el único canal con derechos para los 104 partidos en Brasil, ha enfrentado un escrutinio particular.

La plataforma ha incluido anuncios tradicionales de apuestas, pero los comentaristas de CazéTV también han promovido apuestas durante los partidos, mezclando la publicidad con el relato de la acción en el campo.

“Las apuestas están destinadas a personas de 18 años o más. Pero cuando se integran en el contenido (…) cualquiera puede quedar expuesto, incluidos niños, adolescentes y otros grupos vulnerables. La exposición se vuelve indiscriminada”, señaló Carolina Terra, profesora de la escuela de comunicaciones y artes de la Universidad de Sao Paulo.

La Secretaría Nacional del Consumidor de Brasil, un organismo del Ministerio de Justicia, abrió una investigación sobre posibles irregularidades durante las transmisiones del Mundial de CazéTV el 24 de junio.

Poco después, el organismo de autorregulación publicitaria del país abrió tres procedimientos por ofertas de apuestas leídas en voz alta por presentadores y comentaristas. Luego recomendó suspender los anuncios.

En un comunicado, CazéTV indicó que adoptaría un enfoque más específico y conservador para las integraciones de marcas de apuestas y que seguiría un formato publicitario más tradicional, y añadió que su publicidad cumple con la legislación brasileña.

Gustavo Freitas, un hombre de 34 años que trabaja en publicidad, contó que ha apostado alrededor de 200 dólares desde que comenzó el Mundial, un aumento de diez veces respecto de lo que normalmente apuesta en un mes.

Freitas comentó que no lo ve como una forma de ingreso, sino como un pasatiempo.

“Nadie cree que se va a hacer rico jugando videojuegos los fines de semana. Es lo mismo con las apuestas. El problema es pensar que vas a encontrar la fórmula perfecta y olvidar el viejo dicho (…): la banca siempre gana”, afirmó Freitas.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa