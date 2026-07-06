México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Durante casi un mes, millones de mexicanos se permitieron creer que este Mundial sería histórico.

Se atrevieron a soñar en grande a medida que la selección nacional acumulaba victoria tras victoria en el inexpugnable Estadio Azteca.

Luego despertaron a una cruel realidad la mañana del lunes: el Mundial seguía adelante sin México. El Tri perdió 3-2 ante Inglaterra en un emocionante duelo de octavos de final la noche del domingo y se dispersó oficialmente por la mañana.

Los hinchas regresaron a regañadientes a sus rutinas diarias, con su equipo ya fuera de contienda, y su país ya sin ser anfitrión en un torneo que continuará durante otras dos semanas en Estados Unidos.

“Es doloroso porque soñamos y nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho", dijo el seleccionador mexicano Javier Aguirre. “No pudo ser y es una pena por la ilusión que tenía la gente y no pudimos concretar y darle una noche más de alegría”.

El peso de la historia

México albergó la ceremonia inaugural y el primer partido el 11 de junio, imponiédnose 2-0 sobre Sudáfrica. Acto seguido, vencieron 1-0 a Corea del Sur, golearon 3-0 a la República Checa y superaron 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, el primer triunfo de México en una fase de eliminación directa en 40 años.

Pero tropezaron en los octavos de final por octava vez en los últimos nueve mundiales. La única excepción fue 2022 en Qatar, donde El Tri no logró superar la fase de grupos.

“No es fácil cruzar esa barrera como todos piensan, pero vamos por buen camino y hay que aprender de los errores el proceso que viene será mejor que este", dijo el volante Erik Lira. "Esta vez fue diferente porque es una de las mejores selecciones en funcionamiento nos vamos con la cara en alto”.

Pero, a diferencia de desilusiones anteriores —derrumbes en los minutos finales contra Alemania en 1998 y Holanda en 2014, y el desastre en la tanda de penales contra Bulgaria en 1994—, esta eliminación fue en casa y con todas las ventajas.

México llegaba impulsado por una racha de cuatro victorias consecutivas sin encajar gol. El Azteca estaba totalmente entregado al Tri. Y se esperaba que la altitud de Ciudad de México perjudicara a una Inglaterra no aclimatada. Luego, una tarjeta roja dejó a Inglaterra con un hombre menos durante la mayor parte del segundo tiempo.

Pero México no pudo capitalizarlo.

“No dolió tanto el perder el partido porque fuera Inglaterra, esta vez dolió más porque sí parecía posible llegar más lejos", dijo Eduardo Juárez, un jubilado de 63 años que el lunes aún llevaba puesta su camiseta verde. "Había un gran equipo y teníamos ilusión, pero ya se acabó”.

La mañana del lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó su conferencia de prensa diaria para ofrecer palabras de consuelo al país.

“Jugaron muy muy bien y además pues el momento que vivió México (es) de mucho orgullo, esperanza, unidad… hay que tener ánimo, reconocer el esfuerzo y seguir hacia adelante”, afirmó Sheinbaum.

¿Qué sigue para El Tri?

Con la participación de México terminada, el contrato de Aguirre ha expirado. Según la hoja de ruta original de la federación, su asistente —Rafael Márquez, el otrora zaguero central del Barcelona— debe tomar las riendas durante el ciclo rumbo al Mundial 2030.

Márquez tiene un acuerdo de principio firmado, pero su nombramiento oficial aún debe ser ratificado por los dueños de los 18 clubes de primera división de la Liga MX. Esta revisión se realizará el próximo mes después de que Aguirre entregue su informe final del torneo.

“A Rafa lo tuve como jugador, ahora de compañero y está más que capacitado", indicó Aguirre. "Me puse a su disposición para lo que él quiera. Es alguien valioso, lo va a demostrar y ojalá lo haga mejor de lo que pudimos conmigo”.

Para los aficionados de México, esa transición se convertirá en el nuevo ancla de sus truncadas esperanzas.

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La corresponsal en México María Verza contribuyó a este despacho.

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