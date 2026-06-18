En recital de Messi, algunos jugadores desafinaron y Argentina planea cambios contra Austria

Más allá de la estelar actuación de su capitán Lionel Messi en el debut del Mundial, el vigente campeón del mundo Argentina avisó que se deben tomar en serio sus aspiraciones de bicampeonato.

Las dudas en torno a la vigencia de su capitán, que en pocos días cumplirá los 39 años, quedaron despejadas con el hat-trick que firmó para la victoria 3-0 sobre Argelia en la apertura del Grupo J del Mundial, cosecha que le permitió alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la competencia con 16 tantos.

La Albiceleste, que lidera su zona con tres puntos, al igual que Austria tras vencer a 3-1 a la debutante Jordania, volvió a exhibir una sólida estructura colectiva al servicio del 10, en contraste con otras selecciones que no terminan de arropar a sus figuras, como el caso de Portugal con Cristiano Ronaldo.

Sin alcanzar el brillo de sus memorables actuaciones en Qatar, Argentina plantó bandera ante el rival que en la previa se consideraba más peligroso del grupo y encaminó la clasificación rumbo a la fase decisiva del certamen, en el que buscará convertirse en el primer campeón consecutivo desde 1962.

Lo destacado

Además de Messi, la defensa.

Los zagueros Cristian Romero, de vuelta tras una larga inactividad por una lesión ligamentaria de rodilla que había sufrido con el Tottenham en abril, y Lisandro Martínez, el “carnicero” del Manchester United que le sacó el puesto al veterano Nicolás Otamendi, respondieron con aplomo cuando Argelia recuperaba el balón y salía rápido de contragolpe.

El técnico Lionel Scaloni lo ha repetido hasta el cansancio: en los mundiales “no hay rivales fáciles” y el equipo tiene que saber defenderse.

“Argelia nos puso en problemas y el equipo supo sufrir, contrarrestar ese sufrimiento y al final lo sacamos adelante”, dijo.

El volante Rodrigo De Paul fue otro de los fundamentos del triunfo. Cuestionado por la decisión de dejar Europa para jugar junto al capitán en el Inter Miami, volvió a confirmarse como un jugador hecho para la selección. En la tempestad, aporta entrega. Y en ofensiva se complementa a la perfección con Messi, como quedó demostrado en la asistencia entre líneas que le dio para la quebrar el cero.

A mejorar

Los laterales Gonzalo Montiel y Facundo Medina, único debutante en Mundial entre los once que salieron al campo, pocas veces se proyectaron con criterio. Lo más probable que los habituales titulares Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico regresen al equipo si están aptos físicamente tras sendos degarros.

Alexis Mac Allister, elegido por Scaloni jugar como medicampista central, quedó expuesto en varios avances de Argelia. Contenido, aportó poco en la faceta ofensiva, salvo por un remate que antecedió el segundo gol de Messi.

El centrodelantero Lautaro Martínez desaprovechó la oportunidad que le dio Scaloni para romper la sequía de goles que arrastra desde Qatar. Julián Álvarez, que fue preservado por una dolencia en el tobillo que sufrió jugando para el Atlético Madrid a final de la temporada, tiene el puesto asegurado para el próximo partido.

Thiago Almada cargaba con la mochila de reemplazar nada menos que al extremo Ángel Di María, que se retiró de la selección en 2024. Su fuerte es la gambeta, pero pocas veces pudo desequilibrar. Le costó asociarse con Messi. Nicolás González, que ingresó en el complemento, se mostró más incisivo y asistió al astro en el tercer gol.

Scaloni avisó que buscará administrar los minutos de sus jugadores para evitar lesiones o recaídas en aquellos futbolistas que llegaron al certamen tocados físicamente, por lo que dejó abierta la posibilidad de meter mano en el equipo para enfrentar a Austria.

“El equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar”, reflexionó el estratega. “En este Mundial están pasando cosas difíciles, raras, no nos vamos a conformar. Si hacemos las cosas bien y trabajamos como hoy será difícil que nos puedan ganar”.

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