O'Hearn impulsa 6 y los Piratas vencen 12-4 a los Atléticos

Ryan O'Hearn conectó un jonrón, un doble y un sencillo para terminar con un récord personal de seis carreras impulsadas, mientras los Piratas de Pittsburgh arrollaron 12-4 a los Atléticos la noche del miércoles.

El dominicano Marcell Ozuna también se voló la barda por los Piratas, que acumularon 16 imparables. Anotaron al menos 10 carreras por séptima vez esta temporada, igualando su total de 2025.

Braxton Ashcraft (6-3) ponchó a siete en seis entradas. Permitió dos carreras, una limpia, y cuatro hits.

Los primeros cuatro bateadores de Pittsburgh se embasaron, y un doble de dos carreras de O’Hearn puso la pizarra 3-0. En la cuarta, añadió un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 7-0.

Un sencillo de dos carreras de Jacob Wilson recortó la diferencia a 7-2 en la sexta, antes de que los Piratas sumaran cinco más en la séptima. Ozuna disparó un cuadrangular solitario de 448 pies al jardín central, Spencer Horwitz recibió una base por bolas con las bases llenas, Brandon Lowe conectó un elevado de sacrificio y O'Hearn aportó un sencillo de dos carreras.

Henry Bolte conectó un jonrón por los A's en la séptima. Zack Gelof se fue para la calle en la novena para extender a 21 juegos la racha activa más larga de hits en las Grandes Ligas.

Aaron Civale (5-3) permitió seis carreras y nueve hits en tres entradas y un tercio.

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