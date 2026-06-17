Ronaldo se va en blanco en el sorpresivo empate de Portugal 1-1 ante Congo

Cristiano Ronaldo no ofreció muchos momentos memorables en el primer partido de su sexto Mundial.

Después de que Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland brillaron en su presentación, el portugués de 41 años no pudo encontrar el fondo de las redes el miércoles en el empate de su equipo 1-1 ante Congo.

Jugadores como Vinícius Júnior, Christian Pulisic, Viktor Gyökeres y Harry Kane también marcaron en su primer Mundial de este año, por lo que el hecho de que Ronaldo se fuera en blanco destaca aún más.

Sin embargo, la figura de Portugal se sumó a Messi como los únicos jugadores en ver acción en seis Mundiales. Pero un día después de que el capitán de Argentina firmó un triplete, Ronaldo desperdició algunas ocasiones claras para convertirse en el primer jugador en anotar en seis torneos.

Sacó sendos disparos a los 68 y 73 minutos que se fueron desviados del arco, y no pareció contento después de ninguno de los dos.

Ronaldo no dio declaraciones a la prensa después del partido, pero publicó sobre el encuentro en la red social X.

“No fue el inicio que queríamos, pero esto está lejos de terminar”, escribió. “Cabeza en alto y enfoque en el próximo partido”.

Al entrenador de Portugal, Roberto Martínez, se le preguntó si contempló la posibilidad de sacar a su estrella del encuentro.

“No tiene sentido sacar al mejor goleador del mundo cuando necesitas goles”, subrayó Martínez. “La experiencia de Cristiano en el área es importante. La manera en que atrae a los defensores es importante”.

El mediocampista de Congo Ngal’ayel Mukau, quien es 20 años menor que Ronaldo, abordó el desafío de enfrentar a uno de los mejores en la historia de este deporte.

“Sabemos que Ronaldo no es el mismo que antes", declaró Mukau. "Así que sabemos que corre menos, hace menos esfuerzo. Entonces sí, dependía de nuestra defensa detenerlo, e hicieron un gran trabajo”.

Fue el partido 229 en la carrera de Ronaldo con su selección, la mayor cantidad en la historia en la rama masculina. Ganó la Euro con Portugal en 2016, pero su mejor actuación en el Mundial fue en su primer torneo en 2006, cuando su equipo alcanzó las semifinales.

Le preguntaron a Martínez si Ronaldo será titular en los próximos partidos de Portugal contra Uzbekistán y Colombia, considerando su edad.

“Tratamos a cada jugador de la misma manera. Vamos paso a paso”, señaló el técnico. “Evaluaremos a cada jugador. No es un tema especial. No tratamos a Cristiano por la edad... lo tratamos según se siente”.

Ronaldo, sin embargo, se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en iniciar un partido de un Mundial, superando el récord establecido hace cuatro años por el mediocampista canadiense Atiba Hutchinson. La figura de Camerún Roger Milla es el jugador de campo de mayor edad en aparecer en un partido del Mundial, al ingresar de cambio durante el Mundial de 1994 a los 42 años.

Es probable que este sea el último Mundial de Ronaldo, quien ganó cinco veces la Liga de Campeones con el Manchester United y el Real Madrid y actualmente juega para el club saudí Al-Nassr.

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