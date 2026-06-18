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Tuchel pide a la FIFA mover a fotógrafos que le tapan en el himno en el Mundial

MUNDIAL THOMAS TUCHEL
MUNDIAL THOMAS TUCHEL (AP)

El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel se mostró molesto porque los fotógrafos le impidieron ver a su equipo durante la interpretación del himno nacional antes de la victoria sobre Croacia en su debut en el Mundial.

“Le estoy rogando a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos, porque no pude ver a mi equipo durante el himno nacional, y estaba esperando este momento”, indicó Tuchel tras la victoria de Inglaterra por 4-2 ante Croacia el miércoles.

Mientras sonaba el himno de Inglaterra, “God Save the King”, Tuchel hizo gestos hacia los fotógrafos, que se colocan directamente frente a los dos banquillos durante los himnos, intentando que se movieran. Cuando eso no ocurrió, el alemán rodeó con el brazo a sus compañeros del cuerpo técnico, y terminaron mirando hacia la pantalla gigante del estadio para poder ver a sus jugadores.

“Fue un momento muy, muy especial hoy y yo estaba delante de 50 fotógrafos a medio metro de distancia y no pude ver ni a un solo jugador. Arruinó un poco mi experiencia", manifestó Tuchel.

Los partidos restantes de Inglaterra en el Grupo L será contra Ghana el martes y contra Panamá cuatro días después.

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AP Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

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