Tuchel pide a la FIFA mover a fotógrafos que le tapan en el himno en el Mundial

El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel se mostró molesto porque los fotógrafos le impidieron ver a su equipo durante la interpretación del himno nacional antes de la victoria sobre Croacia en su debut en el Mundial.

“Le estoy rogando a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos, porque no pude ver a mi equipo durante el himno nacional, y estaba esperando este momento”, indicó Tuchel tras la victoria de Inglaterra por 4-2 ante Croacia el miércoles.

Mientras sonaba el himno de Inglaterra, “God Save the King”, Tuchel hizo gestos hacia los fotógrafos, que se colocan directamente frente a los dos banquillos durante los himnos, intentando que se movieran. Cuando eso no ocurrió, el alemán rodeó con el brazo a sus compañeros del cuerpo técnico, y terminaron mirando hacia la pantalla gigante del estadio para poder ver a sus jugadores.

“Fue un momento muy, muy especial hoy y yo estaba delante de 50 fotógrafos a medio metro de distancia y no pude ver ni a un solo jugador. Arruinó un poco mi experiencia", manifestó Tuchel.

Los partidos restantes de Inglaterra en el Grupo L será contra Ghana el martes y contra Panamá cuatro días después.

___

AP Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa