Jugadores de Canadá dicen que necesitan "descaro" y "arrogancia" para buscar 1ra victoria en Mundial

Canadá está lista para dejar de lado su reputación de cortesía, al menos durante el Mundial.

Con la posibilidad de hacer historia en casa, tras décadas de decepciones en la Copa del Mundo, los jugadores de Canadá hablan menos de modales y más de mentalidad.

“No creo que siempre sea algo malo jugar con arrogancia", comentó el mediocampista Niko Sigur. "Creo que estamos en nuestro mejor nivel cuando jugamos con esa seguridad”.

Canadá abrió su participación en el Grupo B con un empate ante Bosnia-Herzegovina. Consiguió así el primer punto del país en un Mundial.

Este jueves, buscará su primera victoria en BC Place ante Qatar.

Sigur señaló: “Creo que si estamos en nuestro mejor nivel y estamos todos juntos, incluidos los que entran desde el banquillo y los titulares, podemos causarles muchos problemas”.

Para que derribar a Qatar sea un desafío aún mayor, Canadá tendrá que hacerlo con bajas.

Alphonso Davies, capitán de Canadá y su único goleador en un Mundial antes de que Cyle Larin marcara la semana pasada, podría no estar disponible tras perderse el debut por una persistente lesión de isquiotibiales. El delantero Promise David se recupera de una lesión de cadera y Marcelo Flores fue descartado del torneo en mayo por una lesión de rodilla.

El defensor Moïse Bombito no juega desde que sufrió una fractura de pierna en octubre. Antes de eso, había sido titular en todos los partidos durante los dos años de gestión del entrenador Jesse Marsch.

Las lesiones han creado oportunidades para otros, incluido Jayden Nelson, quien reemplazó a Flores en la lista después de anotar un gol en el tiempo añadido contra Uzbekistán a principios de este mes.

“Sabemos que tenemos las armas” necesarias para ganar, aseveró el mediocampista Stephen Eustáquio.

Esa confianza se ha convertido en un tema recurrente para Canadá. En lugar de centrarse en la presión de ser anfitrión, los jugadores han asumido el momento.

“Podrías usar la palabra ‘presión’. Creo que podríamos usar la palabra ‘listos’”, expresó el defensor Richie Laryea.

La perspectiva de Laryea refleja la actitud que Marsch ha intentado establecer desde que asumió el cargo. Canadá se ha hecho conocida por su sistema de presión de alta intensidad y su disposición a desafiar físicamente a los rivales.

“Siempre vamos al ataque. Creo que eso encaja bastante bien con encarar a la gente”, añadió Laryea.

Sin embargo, los jugadores entienden que hay una delgada línea entre jugar con intensidad y pasarse de la raya.

Los defensores Luc de Fougerolles y Alistair Johnston llegan al partido contra Qatar con tarjetas amarillas.

Si los equipos terminan igualados en puntos, diferencia de goles y goles anotados —que es la situación en la que se encuentran actualmente los cuatro integrantes del Grupo B—, el sistema de juego limpio de la FIFA actúa como criterio de desempate, lo que significa que los registros disciplinarios podrían influir en quién avanza desde el grupo.

Hace cuatro años, Qatar se convirtió en el primer país anfitrión en perder sus tres partidos de la fase de grupos. Pero tras ver el empate 1-1 de Qatar en su debut ante Suiza, Sigur dijo que a Qatar hay que tomarlo en serio, y apuntó a su concentración a lo largo de los 90 minutos.

“Es el Mundial. No puedes jugar este partido en el papel”, manifestó el delantero Ali Ahmed.

Se espera que más de 50.000 aficionados asistan al BC Place para un partido que podría convertirse en uno de los más significativos en la historia del fútbol canadiense, y los jugadores han mencionado repetidamente la energía que esperan que Vancouver aporte.

El aficionado canadiense Adam Lovell, miembro de un club de seguidores llamado The Voyageurs, dijo: “Creo que perder la voz será una buena señal. Intentaré marcar el tono con la cultura de la afición”.

Eustáquio apunta a un inicio agresivo, impulsado por un sentido de urgencia para darle al público local algo que celebrar.

“Ojalá que eso le quite un poquito de poder a Qatar”, añadió.

Sabe que este no es momento de ser cortés.

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Drew Renner es estudiante del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

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