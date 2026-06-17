Hat tricks en el Mundial: El de Messi, un estadounidense hizo el primero y más datos clave

A los 38 años y en su sexto Mundial, Lionel Messi facturó su primer triplete en la magna cita del fútbol y la defensa del título de Argentina comenzó a todo vapor.

Los tres goles de Messi en la victoria 3-0 sobre Argelia el martes llevaron a Messi a convertirse en el máximo goleador histórico del Mundial masculino, empatado con el alemán Miroslav Klose, con 16 en total. También fue el primer triplete del torneo de este año y el 55 en la historia de los Mundiales.

Tripletes solían tener un significado muy diferente

El término “hat trick” es bien conocido por los aficionados al deporte en Estados Unidos y, al igual que en el fútbol, se utiliza en el hockey para describir cuando un jugador marca tres goles en un partido. Pero su primer uso fue en el críquet y se remonta a 1858, cuando el lanzador inglés H.H. Stephenson consiguió tres wickets en bolas consecutivas. Se dice que se hizo una colecta y que a Stephenson se le entregó un sombrero para conmemorar la hazaña.

Desde entonces, el término se ha extendido a otros deportes para describir no solo tres goles, sino cualquier cosa, desde tres victorias consecutivas, campeonatos o incluso derrotas.

Según la NHL, los periódicos ya usaban “hat trick” en la década de 1930, y el Salón de la Fama del Hockey lo atribuye a una promoción del empresario de Toronto Sammy Taft, quien ofrecía un sombrero gratis a un jugador que marcara tres goles en un partido de la NHL en la ciudad.

Messi se suma a una lista de grandes con tripletes en el Mundial

Quizás la mayor sorpresa es que Messi haya tardado tanto en registrar esta última hazaña en una carrera repleta de trofeos.

Messi amplió su récord con su 27mo partido, dos más que el alemán Lothar Matthäus. Su primera participación fue en 2006.

Messi se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar un triplete en un Mundial y se unió a una lista de grandes que incluye a Pelé, Eusebio, Gerd Müller, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

El próximo objetivo será integrarse a una lista aún más selecta de jugadores que han marcado múltiples tripletes en Mundiales.

Solo cuatro jugadores han logrado esa hazaña: Sándor Kocsis, Just Fontaine, Müller y Gabriel Batistuta.

El primer triplete en un Mundial lo marcó un estadounidense

Fue en la primera edición del Mundial, en 1930, cuando el estadounidense Bert Patenaude anotó el primer triplete de la competición en una victoria 3-0 sobre Paraguay. Pero pasaron varias décadas para que la FIFA lo reconociera oficialmente, porque hubo una disputa sobre el autor de uno de los goles.

Según la federación de fútbol de Estados Unidos, el historiador Colin Jose ayudó a convencer a la FIFA de modificar sus registros.

Durante mucho tiempo, el inglés Geoff Hurst fue el único jugador en marcar un triplete en una final de un Mundial, cuando Inglaterra se coronó campeón en 1966.

Mbappé emuló esa hazaña en 2022, pero Francia terminó perdiendo la final de Qatar ante Argentina y Messi.

Tripletes en los mundiales son cada vez menos comunes

La mayor cantidad de tripletes en un solo Mundial fue de ocho en la edición de 1954. La única edición en la que no se marcó ninguno fue la de 2006.

La última vez que hubo más de dos tripletes en un Mundial fue en 1986, cuando hubo cuatro.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa