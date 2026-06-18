Colombia sonríe en el debut mundialista al vencer 3-1 a Uzbekistán y asumir liderato de grupo

Una marea amarilla puso la fiesta y la Sele no decepcionó.

Con goles del zaguero Daniel Muñoz, del delantero Luis Díaz y del centrocampista Jaminton Campaz, Colombia cumplió con un retorno brillante al Mundial al imponerse el miércoles 3-1 a la debutante Uzbekistán en el primer partido del grupo K.

Merced al triunfo en el estadio Azteca de la Ciudad de México, el equipo cafetero - que regresa a una Copa del Mundo después de quedarse fuera de Qatar 2022 - asumió el liderato del grupo al sumar sus primeros tres puntos, después de que el Portugal de Cristiano Ronaldo no pasó de un empate con Congo.

Los comandados por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, al frente del elenco colombiano desde 2022, impusieron un fuerte ritmo desde el principio, buscando espacios y creando ocasiones. Pero se toparon con dificultades para superar la muralla uzbeka, que con filas bien marcadas logró frustrar los intentos ofensivos de los cafeteros.

Una precoz amonestación a Johan Mojica, por juego peligroso en el minuto 7, dejó al zaguero colombiano contra las cuerdas y marcó la tarjeta amarilla más temprana mostrada a un jugador en este Mundial hasta ahora.

El elenco colombiano estuvo liderado por Díaz, debutante mundialista y quien llega al certamen como uno de los nombres de mayor proyección en la cita tras una gran temporada en Alemania. El atacante atestó sus credenciales al entregar una actuación de lujo como la cara visible de Colombia.

Díaz tuvo la oportunidad de inaugurar el marcador en el minuto 32 pero, en un capricho, el palo le negó el primer gol a la Tricolor. Poco después, fue el responsable de la asistencia para que Muñoz abriera la cuenta en el minuto 40.

Con el tanto, Muñoz, también debutante en el renovado conjunto colombiano, anotó su primer gol en un Mundial y llegó a cuatro anotaciones con la selección.

Uzbekistán, que disputa por primera vez en su historia una Copa del Mundo, apostó por una estrategia de contención y casi no ofreció peligro a la portería de Camilo Vargas. El capitán y médula espinal del equipo, Eldor Shomurodov, tuvo la oportunidad más clara de los uzbekos.

Pero para la segunda parte, los asiáticos adelantaron sus líneas y mostraron una actitud mucho más agresiva.

En el primer tiro a puerta del conjunto asiático, Shomurodov disparó y, en un error grosero, el guardameta entregó un rebote comprometedor para que el centrocampista Abbosbek Fayzullaev empatara en el minuto 60, haciendo historia al marcar el primer gol de Uzbekistán en un Mundial.

El tanto fue suficiente para animar a la veintena de hinchas uzbekos que desentonaban entre la oleada amarilla que copaba el Azteca.

Pero la fiesta uzbeka no duró mucho: la respuesta colombiana fue inmediata y tuvo el sello de su máxima figura. Díaz recibió un pase del mediocampista Gustavo Puerta - la gran novedad del once inicial de Lorenzo - para definir con calidad y devolverle la ventaja a Colombia en el minuto 65.

Un preciso cabeceo de Jaminton Campaz, que entró en reemplazo al capitán James Rodríguez, firmó en el tiempo añadido la sólida victoria cafetera ante las 80.824 almas que abarrotaron el estadio, entre ellas el cantante colombiano Maluma.

El primer encuentro del grupo K también estuvo marcado por un duelo de gigantes, pero fuera de las cuatro líneas de juego: tanto el seleccionador de Uzbekistán, el italiano y campeón mundial en 2006 Fabio Cannavaro, como el de Colombia, el argentino Lorenzo, disputaron la máxima instancia del fútbol como jugadores de sus respectivas selecciones.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa