Wembanyama y Spurs se reponen y propinan a Wolves su peor paliza en playoffs para empatar serie

Victor Wembanyama anotó 19 puntos y capturó 15 rebotes por los Spurs de San Antonio, quienes les propinaron a los Timberwolves de Minnesota su peor derrota de postemporada en la historia, al apabullarlos el miércoles por 133-95.

Merced a esta paliza, San Antonio igualó la serie de semifinales de la Conferencia Oeste a un triunfo por bando.

Stephon Castle sumó 21 puntos y De'Aaron Fox agregó 16 por San Antonio, que acertó el 50% de sus disparos de campo y el 41% de sus triples. Fue el partido de playoffs con más puntos para los Spurs desde una victoria 145-105 sobre Denver que cerró la serie el 4 de mayo de 1983.

Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels y Terrence Shannon Jr. anotaron 12 puntos cada uno por Minnesota.

Edwards volvió a ingresar desde la banca mientras Minnesota continuó limitando sus minutos en su segundo partido desde que se recuperó de una hiperextensión en la rodilla izquierda.

El tercer partido y el cuarto se disputarán el viernes y el domingo en Minneapolis.

Wembanyama jugó de manera más agresiva al ataque desde el inicio y los Spurs dejaron atrás rápidamente la derrota sufrida en el primer juego de la serie.

La anterior derrota más abultada de Minnesota en playoffs había sido por 30 puntos ante los Lakers de Los Ángeles el 29 de abril de 2003.

El lunes, lo único que estuvo en duda fue el margen de la victoria. Ambos equipos relegaron a sus titulares a la banca con 10 minutos por jugar y los Spurs arriba 104-66.

Después de combinarse para 21 puntos con 10 de 31 tiros acertados en el primer partido, Wembanyama y Fox se combinaron para encestar 12 de 25 desde el campo el miércoles.

El dúo de astros anotó los primeros 11 puntos de los Spurs mientras se escapaban a una ventaja de 29 unidades en la primera mitad.

Los Spurs fallaron sus primeros tres tiros, pero Wembanyama siguió el tercer intento al volar por la pintura y clavar con la mano derecha para abrir el marcador.

Minnesota se quedó en 35 puntos en la primera mitad. Los Timberwolves embocaron el 29,8% de sus tiros de campo antes del descanso y acertaron 2 de 15 triples, al rezagarse por 25 tantos.

El novato de los Spurs Carter Bryant se elevó para una volcada a dos manos para sus primeros puntos de la serie, y Wembanyama siguió con un triple para poner el marcador 43-26 a mitad del segundo cuarto.

Volcadas consecutivas de Dylan Harper y Castle formaron parte de una racha de 11-0 que amplió la ventaja a 59-34.

San Antonio no ha perdido partidos consecutivos desde que cayó ante Minnesota y Oklahoma City a mediados de enero.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes