Barcelona puede asegurar La Liga al recibir a un atribulado Real Madrid

Sería un día para el recuerdo en el Camp Nou si el Barcelona puede vencer al Real Madrid y asegurar La Liga española de un solo golpe.

El Barcelona recibe el domingo al Madrid, saboreando la oportunidad de festejar un segundo título consecutivo nacional con una victoria en su remozado estadio o incluso con un empate cuando se mida a su eterno rival.

A falta de cuatro fechas por disputar, el equipo de Hansi Flick aventaja al Madrid por 11 puntos, así que puede permitirse un tropiezo. El Madrid juega en gran medida por orgullo y para evitar la humillación de ver al Barça celebrar a su costa.

Solo una victoria del Madrid en el Camp Nou puede evitar que el título quede en manos del anfitrión.

“El equipo está muy concentrado. Tenemos un gran deseo de ganar la liga. Un empate nos bastaría para lograrlo, pero queremos vencer al Real Madrid”, dijo el zaguero azulgrana Jules Koundé.

Será el primer clásico en más de tres años en el Camp Nou, que estuvo cerrado por remodelación hasta mediada esta temporada.

Jugadores a seguir

El clásico podría ser el último de Robert Lewandowski con la camiseta del Barcelona, así que todas las miradas estarán puestas en su actuación. El delantero polaco de 37 años ha perdido su condición de primera opción para Flick, y su contrato vence este verano.

Raphinha podría tener algunos minutos después de que el atacante brasileño regresara a la convocatoria del equipo en la última jornada, tras haberse perdido varios partidos por una lesión. Aun así, lo más probable es que comience en el banquillo, con Marcus Rashford y Fermín López perfilándose para integrar el frente de ataque titular junto a Lewandowski o Ferran Torres.

Las esperanzas del Madrid de retrasar el título del Barcelona —y mantener con vida su propia y remota aspiración al campeonato— probablemente recaerán en Vinícius Junior. El atacante brasileño está terminando la campaña en un gran momento. Ha marcado cuatro goles en sus últimos tres partidos de liga y suma 15 tantos en la competición.

El ánimo del plantel del Madrid en su conjunto será examinado con lupa tras informes en medios locales sobre discusiones e incluso peleas entre jugadores durante los entrenamientos esta semana, mientras el equipo encara una segunda temporada consecutiva sin un gran trofeo.

Fuera de acción

El Barça echará de menos a Lamine Yamal. La joven estrella se lesionó un músculo de la pierna hace un par de semanas y perderá el resto de la temporada.

Kylian Mbappé sigue en duda tras quedar al margen por un problema en los isquiotibiales. El delantero merengue volvió a entrenarse con sus compañeros el jueves, aunque lo hizo diferenciado.

El Madrid tampoco contará con los defensores Éder Militão y Ferland Mendy, ni con el mediocampista Arda Güler, todos por lesiones.

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