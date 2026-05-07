Casi 130 arrestos en París durante festejos por el pase del PSG a la final de la Champions

Aproximadamente 130 personas fueron detenidas durante la noche en los alrededores de París después de que aficionados se enfrentaran con la policía tras la clasificación del Paris Saint-Germain a la final de la Liga de Campeones, informó el jueves el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Indicó a la emisora Europe 1 que el número total de detenciones fue de 127 en el área metropolitana de París, incluidas 107 en París, después de que el vigente campeón PSG eliminó al Bayern Múnich para alcanzar su segunda final consecutiva y la tercera desde 2020.

Señaló que hubo 11 heridos entre los alborotadores, incluida una persona con lesiones graves causadas por alguien que utilizó un mortero, y que 23 agentes de policía sufrieron heridas leves. Los enfrentamientos se produjeron fuera del Parque de los Príncipes, el estadio del PSG, y en los Campos Elíseos, mientras la policía dispersaba a grupos e impedía que los alborotadores bloquearan la autopista de circunvalación de París.

“Condeno esto enérgicamente; durante estas festividades siempre hay cientos de individuos responsables de estos excesos que buscan enfrentarse con las fuerzas del orden”, manifestó Nuñez. “Quisiera agradecer al prefecto de policía y a todos sus equipos, que intervinieron sistemáticamente siguiendo mis instrucciones y las de mis predecesores”.

También los elogió por evitar daños a la propiedad y el eventual saqueo de tiendas.

Nuñez afirmó que se reforzará la seguridad para la final del 30 de mayo contra Arsenal en Budapest, Hungría.

También pareció reprocharle al recién elegido alcalde de París, Emmanuel Grégoire por anunciar ampliamente la creación de un fanfest en París para la final sin consultar antes a la policía. Grégoire asiste con regularidad a los partidos del PSG.

“Tenemos que ver dónde se organizará este fanfest”, añadió Nuñez.

Historial de violencia

Los desmanes se han vuelto habituales en París y en otras partes de Francia en los últimos años.

Cuando el PSG conquistó la Liga de Campeones el año pasado, la policía realizó más de 500 detenciones en toda Francia. Un hombre de unos 20 años murió en París cuando un automóvil embistió su scooter durante las celebraciones del PSG.

Los problemas continuaron al día siguiente.

La policía de París detuvo a 148 personas después de que aficionados se enfrentaran con los agentes y destrozaran autos y ventanas de tiendas tras la derrota del club en la final de 2020 ante el Bayern.

Cuando el PSG ganó el título francés en 2013, poniendo fin a una espera de 19 años, las celebraciones se interrumpieron tras escenas violentas en las que aficionados se enfrentaron durante varias horas con la policía antidisturbios, dejando 30 heridos.

También hubo incidentes en los Campos Elíseos tras la victoria de Argelia en la Copa Africana de Naciones en 2019, y en 2021 después de un partido entre Marruecos y Argelia en la Copa Árabe, y en 2022 después de que Francia y Marruecos se clasificaran ambos para las semifinales del Mundial el mismo día.

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