Kvaratskhelia pone la chispa creativa para un PSG que va por su segunda Champions seguida

Ya sea anotando goles o para generar juego, Khvicha Kvaratskhelia marca la diferencia en el Paris Saint-Germain.

Sus 10 goles, la mayor cifra del equipo, han sido fundamentales para que el pueda aspirar a revalidar el título de la Liga de Campeones.

Su magnífica asistencia puso al PSG en ventaja temprano el miércoles en el empate 1-1 ante el Bayern Múnich, para un triunfo global 6-5 contra el gigante alemán. La estrella georgiana de 25 años también había brillado en el partido de ida, autor de un doblete en la victoria 5-4 del PSG.

Kvaratskhelia fue incontenible en las semifinales, como lo había sido antes contra Mónaco, Chelsea y Liverpool en esta Liga de Campeones.

Su lectura del juego condujo al gol del PSG en el tercer minuto de la vuelta y puso de inmediato al Bayern contra las cuerdas, cuando muchos observadores esperaban que los parisinos iba a sufrir en los primeros compases.

Kvaratskhelia inició la jugada que terminó en el gol del PSG.

Aprovechó que el mediocampo del Bayern se quedó dormido al retrasarse para recibir y luego habilitó a Fabián Ruiz con un brillante toque con el exterior del pie derecho.

Después giró para recibir el excelente pase de primera de Ruiz, antes de desborda por la izquierda y habilitar a Dembélé dentro del área. El vigente ganador del Balón de Oro remató con potencia al techo de la red para su séptimo gol del torneo.

El Bayern tuvo algunos tramos de control, pero nunca se recuperó del zarpazo inicial y, al final, la energía inagotable y regate de Kvaratskhelia casi derivaron en otro gol del PSG.

“Tenemos un equipo magnífico, un equipo joven, luchamos juntos. Tenemos estrellas, pero todos luchan. Miren el último minuto, Kvara está fundido (pero) siguió luchando”, dijo el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Dembélé fue el jugador clave del PSG la temporada pasada, y ahora podría ser el turno de Kvaratskhelia de brillar cuando el PSG enfrente a Arsenal en la final el 30 de mayo en Budapest.

“Estamos muy felices, sabemos que será muy difícil contra el Arsenal. Trabajo todos los días y respondo con asistencias o goles. Haré todo por el equipo”, comentó Kvaratskhelia.

El Real Madrid ganó tres veces seguidas entre 2016 y 2018.

Equipo sin fisuras

El entrenador Luis Enrique ha mostrado una flexibilidad notable con sus once titulares en el PSG, al gestionar con acierto las lesiones y alternar cambios de posición sin afectar la eficiencia de su equipo.

Estaba con ánimo de celebrar, con moderación.

“Es increíble. Tenemos que aprovechar esta noche, pero tenemos que pensar en la final”, dijo el técnico español.

Aunque está a punto de ganar la Liga de Campeones por tercera vez como entrenador —lo hizo con el Barcelona en 2015—, el exmediocampista por lo general desvió los elogios lejos de sí mismo.

“Esto muestra el tipo de jugadores que tenemos y qué clase de equipo somos", manifestó. "Creo que hoy mostramos un nivel de madurez. Saber cuándo defender, cuándo atacar. Como entrenador es un verdadero placer ver este tipo de actuación”.

No dudó en elegir a Ruiz, quien regresó recientemente de una lesión de rodilla sufrida contra el Sporting de Lisboa el 22 de enero. Ruiz ocupó el lugar de Warren Zaïre-Emery, quien a su vez bajó al lateral derecho para reemplazar al lesionado Achraf Hakimi.

Eso hizo poca diferencia en la intensidad del PSG.

Zaïre-Emery redondeó un partido sólido y en gran medida contuvo las incursiones del extremo colombiano Luis Díaz, autor de un brillante gol en la ida.

La capacidad de Kvaratskhelia para defender o atacar con el mismo compromiso y aplomo es simbólica de este PSG y está muy lejos de los días en los que el club perseguía grandes nombres y acaba decepcionando en Europa.

“Lo que nos caracteriza es nuestra mentalidad. Nuestros delanteros nos ayudan mucho y nosotros los ayudamos a atacar”, señaló Willian Pacho, el defensor ecuatoriano del PSG.

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