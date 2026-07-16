Jake Paul asegura que “aprendió la lección” tras enfrentarse a Anthony Joshua

Jake Paul aseguró que "aprendió la lección" tras su pelea con Anthony Joshua, siete meses después de sufrir una fractura de mandíbula a manos del excampeón mundial de los pesos pesados.

En diciembre, Joshua noqueó a Paul en el sexto asalto durante un combate profesional disputado en Miami.

La derrota fue la segunda en la carrera profesional de Paul, luego de caer por decisión ante Tommy Fury, medio hermano de Tyson Fury, en 2023. Desde entonces, el youtuber convertido en boxeador no ha vuelto a competir.

En los últimos meses, Paul se ha concentrado en recuperarse de la lesión en la mandíbula. Sin embargo, el estadounidense de 29 años dio señales alentadoras sobre su regreso al ring.

open image in gallery Jake Paul (derecha), durante la derrota por nocaut ante Anthony Joshua ( JC Ruiz/PA )

"En las próximas dos semanas recibiré el alta médica para volver a entrenar", dijo Paul el miércoles durante el programa The Pat McAfee Show. "Voy a regresar, seguir peleando y quizá hacer algo de MMA [artes marciales mixtas]".

"La mandíbula está sanando y cada vez está más fuerte. Probablemente ya no vuelva a pelear contra campeones olímpicos de peso pesado. Aprendí la lección", añadió.

"Voy a seguir peleando. Estamos hablando con varios posibles rivales y decidiendo cuándo será mi regreso".

Paul también reiteró su interés por incursionar en las MMA.

"Llevamos mucho tiempo intentando concretar una pelea de MMA con Nate Diaz. Creo que todavía es una posibilidad, así que veremos qué pasa en el próximo año o dos".

En 2023, Paul derrotó por decisión a Díaz en un combate de boxeo. Más recientemente, el expeleador de la UFC participó en un evento de artes marciales mixtas organizado por Most Valuable Promotions (MVP), la empresa de Paul, donde perdió ante Mike Perry cuando su esquina decidió detener la pelea.

El estadounidense también se refirió a una posible pelea con Floyd Mayweather, quien en 2021 disputó un combate de exhibición frente a Logan Paul, hermano de Jake.

"Necesita el dinero", dijo Paul sobre Mayweather. "Estamos hablando con mucha gente. No puedo decir mucho más por ahora: boxeadores, peleadores de MMA…".

Mientras tanto, Anthony Joshua volverá al ring el 25 de julio, en su primera pelea desde la victoria sobre Paul.

open image in gallery Anthony Joshua posa frente a frente con su próximo rival, Kristian Prenga ( Getty )

El excampeón mundial unificado de los pesos pesados se enfrentará a Kristian Prenga en Arabia Saudita, en un combate que servirá como preparación para el esperado duelo frente a Tyson Fury.

La pelea entre los británicos Joshua y Fury todavía no tiene una fecha confirmada, aunque, según el promotor saudí Turki Alalshikh, podría celebrarse en noviembre en el estadio de Wembley, en Londres. Para ello, puso una condición: que el combate estelar comience a las 2:00 de la madrugada del domingo, hora del Reino Unido.

El enfrentamiento con Prenga no solo marcará el regreso de Joshua al ring tras su victoria sobre Jake Paul, sino también su primera aparición pública desde que sobrevivió a un accidente automovilístico ocurrido en diciembre en Nigeria, en el que murieron dos integrantes de su equipo.

Traducción de Leticia Zampedri